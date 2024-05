Вингер, арендованный у Манчестер Юнайтед, стал лучшим игроком Хетафе в сезоне 2023/2024

Вингер "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд, который сейчас выступает за "Хетафе" на правах аренды, стал лучшим игроком испанского клуба в сезоне 2023/2024.

Гринвуд забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в 36 матчах за "Хетафе".

???? Mason Greenwood has been named as Getafe’s Player of the Season. pic.twitter.com/jPC0ktkTw0