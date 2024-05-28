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Вингер, арендованный у Манчестер Юнайтед, стал лучшим игроком Хетафе в сезоне 2023/2024

Испания

Мейсон Гринвуд - лучший игрок Хетафе

Вингер, арендованный у Манчестер Юнайтед, стал лучшим игроком Хетафе в сезоне 2023/2024

Фото: Getty Images

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Вингер "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд, который сейчас выступает за "Хетафе" на правах аренды, стал лучшим игроком испанского клуба в сезоне 2023/2024.

Гринвуд забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в 36 матчах за "Хетафе".

Игрок этим летом вернется в "Манчестер Юнайтед", но англичане уже работают над его продажей.

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Хетафе Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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