Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вингер, арендованный у Манчестер Юнайтед, стал лучшим игроком Хетафе в сезоне 2023/2024
Мейсон Гринвуд - лучший игрок Хетафе
Фото: Getty Images
Вингер "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд, который сейчас выступает за "Хетафе" на правах аренды, стал лучшим игроком испанского клуба в сезоне 2023/2024.
Гринвуд забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в 36 матчах за "Хетафе".
???? Mason Greenwood has been named as Getafe’s Player of the Season. pic.twitter.com/jPC0ktkTw0— mufcmpb (@mufcMPB) May 28, 2024
Игрок этим летом вернется в "Манчестер Юнайтед", но англичане уже работают над его продажей.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Долг растет, менеджмент разбегается, Хави оскорбили: Барселону топит ее собственный президент
- ФОТО. Владислав Ващук получил офицерское звание
- "Наверное, звездная болезнь началась". Леоненко потроллил Маркевича за его поступок
- Довбику больше не угрожает: Серлот получил травму и выбыл из гонки за Пичичи
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн