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"Я был удивлен". Тони Кроос высказался о слезах дочери во время последнего матча за Реал
Игрок поделился своими эмоциями
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Irina R. Hipolito/Europa Press
В субботу, 25 мая, Тони Кроос сыграл свой последний матч за "Реал" в Ла Лиге на "Сантьяго Бернабеу".
Немецкий игрок был заменен на 87-й минуте матча против "Бетиса" (0:0), ему аплодировал весь стадион. А особое внимание было уделено его детям, которые не сдержали эмоций и расплакались. Сам футболист был этому удивлен.
"Я был удивлен, когда увидел, что моя дочь плачет, потому что она была самой счастливой, когда я сказал им, что собираюсь уйти на пенсию".
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