"Я был удивлен". Тони Кроос высказался о слезах дочери во время последнего матча за Реал

В субботу, 25 мая, Тони Кроос сыграл свой последний матч за "Реал" в Ла Лиге на "Сантьяго Бернабеу".

Немецкий игрок был заменен на 87-й минуте матча против "Бетиса" (0:0), ему аплодировал весь стадион. А особое внимание было уделено его детям, которые не сдержали эмоций и расплакались. Сам футболист был этому удивлен.