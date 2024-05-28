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Жирона отклонила первое предложение от Атлетико по Довбику
Каталонцы хотят выручить больше
Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" отказалась продать Артема Довбика в "Атлетико", сообщает AS.
По информации источника, мадридский клуб предлагал за украинского нападающего 25 миллионов евро.
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Несмотря на то, что в контракте Артема указана сумма отступных в размере 40 млн. евро, "Жирона" готова расстаться с украинцем за 35 млн. евро или отдать его в аренду с правом выкупа за 30 млн. евро.
Отмечается, что главным инициатором трансфера является спортивный директор "Атлетико" Андреа Берты.
Срок контракта Довбика с каталонским клубом рассчитан до лета 2028 года.
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