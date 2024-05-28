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Карло Анчелотти сказал, в каком клубе планирует завершить свою тренерскую карьеру

Испания

Моя карьера завершится в Реале (с)

Карло Анчелотти сказал, в каком клубе планирует завершить свою тренерскую карьеру

Фото: Real Madrid/ Helios de la Rubia

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Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал, в каком клубе планирует завершить свою тренерскую карьеру.

"Когда я уйду в отставку с поста тренера "Реала“. Тогда моя карьера завершится. Пока руководство испанского клуба хочет, чтобы я остался, я буду здесь".

Анчелотти возглавил "Реал" в 2021 году, он подписал контракт с клубом до июня 2026 года.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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