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Карло Анчелотти сказал, в каком клубе планирует завершить свою тренерскую карьеру
Моя карьера завершится в Реале (с)
Фото: Real Madrid/ Helios de la Rubia
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал, в каком клубе планирует завершить свою тренерскую карьеру.
"Когда я уйду в отставку с поста тренера "Реала“. Тогда моя карьера завершится. Пока руководство испанского клуба хочет, чтобы я остался, я буду здесь".
Анчелотти возглавил "Реал" в 2021 году, он подписал контракт с клубом до июня 2026 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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