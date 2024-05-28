Карло Анчелотти сказал, в каком клубе планирует завершить свою тренерскую карьеру

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал, в каком клубе планирует завершить свою тренерскую карьеру.

"Когда я уйду в отставку с поста тренера "Реала“. Тогда моя карьера завершится. Пока руководство испанского клуба хочет, чтобы я остался, я буду здесь".