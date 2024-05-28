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Известно, получит ли Хави компенсацию за расторжение контракта с Барселоной
Нерешенные проблемы с Эрнандесом задерживают подписание контракта с Ханси Фликом
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" решила уволить Хави Эрнандеса с поста главного тренера по окончании сезона 2023/24.
У Хави оставался год работы по контракту, но он не требовал компенсации от клуба, как он всегда заявлял. Но специалист получит всего 2,5 миллиона евро, сколько стоил его переход из "Аль-Садда" в "Барселону" несколько лет назад.
Считается, что нерешенные проблемы с Эрнандесом задерживают подписание контракта с Ханси Фликом, и как только все решится, "Барселона" объявит о назначении немецкого тренера.
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