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Наставник Жироны признан лучшим тренером Ла Лиги в сезоне 2023/24
Мичел - лучший тренер этого сезона в Ла Лиге
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Жироны" Мичел признан лучшим тренером в Ла Лиге в сезоне 2023/24.
Подопечные Мичела сыграли в 43 матчах, в которых одержали победу 29 раз, 6 сыграли вничью и 8 проиграли.
❤️⭐ A historic season deserves this award.— LALIGA English (@LaLigaEN) May 28, 2024
???? @Michel8Sanchez (@GironaFC_Engl) is crowned as best manager of the season in #LALIGAEASPORTS!@Microsoft | @Globe_Soccer#LALIGACOACHOFTHESEASON#PREMIOSLALIGA#LALIGAAWARDS pic.twitter.com/drOOIdMHbF
Напомним, что у специалиста заканчивается контракт с "Жироной" в июне 2026 года.
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