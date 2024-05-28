Наставник Жироны признан лучшим тренером Ла Лиги в сезоне 2023/24

Наставник "Жироны" Мичел признан лучшим тренером в Ла Лиге в сезоне 2023/24.

Подопечные Мичела сыграли в 43 матчах, в которых одержали победу 29 раз, 6 сыграли вничью и 8 проиграли.

Напомним, что у специалиста заканчивается контракт с "Жироной" в июне 2026 года.