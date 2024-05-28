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Наставник Жироны признан лучшим тренером Ла Лиги в сезоне 2023/24

Испания
Обновлено

Мичел - лучший тренер этого сезона в Ла Лиге

Наставник Жироны признан лучшим тренером Ла Лиги в сезоне 2023/24

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Жироны" Мичел признан лучшим тренером в Ла Лиге в сезоне 2023/24.

Подопечные Мичела сыграли в 43 матчах, в которых одержали победу 29 раз, 6 сыграли вничью и 8 проиграли.

Напомним, что у специалиста заканчивается контракт с "Жироной" в июне 2026 года.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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