Беллингем - лучший игрок сезона в Ла Лиге

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем признан лучшим игроком чемпионата Испании сезона 2023/2024.

В ушедшем сезоне Ла Лиги 20-летний англичанин принял участие в 28 матчах, в которых отличился 19 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Прошлым летом Беллингем пополнил состав "сливочных", перебравшись из дортмундской "Боруссии" за 103 миллиона евро. Контракт Джуда с "Реалом" рассчитан до середины 2029 года.