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Беллингем - лучший игрок сезона в Ла Лиге
Довольно ожидаемо
Фото: пресслужби ФК "Реал" Мадрид
Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем признан лучшим игроком чемпионата Испании сезона 2023/2024.
В ушедшем сезоне Ла Лиги 20-летний англичанин принял участие в 28 матчах, в которых отличился 19 забитыми мячами и шестью результативными передачами.
Прошлым летом Беллингем пополнил состав "сливочных", перебравшись из дортмундской "Боруссии" за 103 миллиона евро. Контракт Джуда с "Реалом" рассчитан до середины 2029 года.
???????????? He’s been ????????????????????????????.— LALIGA English (@LaLigaEN) May 28, 2024
???????? @BellinghamJude (@realmadriden) is chosen PLAYER OF THE SEASON in #LALIGAEASPORTS!@easportsfc | @Globe_Soccer #LALIGAPOTM#PREMIOSLALIGA#LALIGAAWARDS pic.twitter.com/xdeGZUOhVF
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