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Беллингем - лучший игрок сезона в Ла Лиге

Испания
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Беллингем - лучший игрок сезона в Ла Лиге

Фото: пресслужби ФК "Реал" Мадрид

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Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем признан лучшим игроком чемпионата Испании сезона 2023/2024.

В ушедшем сезоне Ла Лиги 20-летний англичанин принял участие в 28 матчах, в которых отличился 19 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Прошлым летом Беллингем пополнил состав "сливочных", перебравшись из дортмундской "Боруссии" за 103 миллиона евро. Контракт Джуда с "Реалом" рассчитан до середины 2029 года.

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Реал (Мадрид) Ла Лига лучший игрок Джуд Беллингем
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Опубликовал: Александр Бураков
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