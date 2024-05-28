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Куртуа: Лунин провёл отличный сезон. Реал вышел в финал ЛЧ отчасти благодаря ему

Испания
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Бельгиец также рассказал о своём нынешнем состоянии

Куртуа: Лунин провёл отличный сезон. Реал вышел в финал ЛЧ отчасти благодаря ему

Relevo

Новина українською

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа оценил выступления украинца Андрея Лунина в уходящем сезоне и выразил свою готовность принять участие в финале Лиги чемпионов.

- Если вы выйдете в стартовом составе, будет ли это несправедливо по отношению к Лунину?

- Я не могу сказать, несправедливо это или нет. Что я знаю, так это то, что Андрей провел отличный сезон, и если мы вышли в финал, то это отчасти благодаря ему. Я в распоряжении Анчелотти, и девять месяцев работал над тем, чтобы вернуться к привычному уровню. Решение должен принимать тренер.

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Реальность такова, что я чувствую себя очень хорошо и нахожусь в лучшей форме. Думаю, в сыгранных мною играх я смог показать, что если мне придется сыграть в финале, то я готов на 200%.

В финале Лиги чемпионов "Реал" 1-го июня сыграет против дортмундской "Боруссии".

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Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
OkDiario
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Damien (Kyiv)
28.05.2024 в 22:48
После таких слов психологическое давление усилится и может обосраться в финале. Лучше б молчал.
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Комментарии 1
Damien (Kyiv)
28.05.2024 в 22:48
После таких слов психологическое давление усилится и может обосраться в финале. Лучше б молчал.
Ответить
0
0

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