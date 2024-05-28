Куртуа: Лунин провёл отличный сезон. Реал вышел в финал ЛЧ отчасти благодаря ему

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа оценил выступления украинца Андрея Лунина в уходящем сезоне и выразил свою готовность принять участие в финале Лиги чемпионов.

- Если вы выйдете в стартовом составе, будет ли это несправедливо по отношению к Лунину?

- Я не могу сказать, несправедливо это или нет. Что я знаю, так это то, что Андрей провел отличный сезон, и если мы вышли в финал, то это отчасти благодаря ему. Я в распоряжении Анчелотти, и девять месяцев работал над тем, чтобы вернуться к привычному уровню. Решение должен принимать тренер.