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Куртуа: Лунин провёл отличный сезон. Реал вышел в финал ЛЧ отчасти благодаря ему
Бельгиец также рассказал о своём нынешнем состоянии
Relevo
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа оценил выступления украинца Андрея Лунина в уходящем сезоне и выразил свою готовность принять участие в финале Лиги чемпионов.
- Если вы выйдете в стартовом составе, будет ли это несправедливо по отношению к Лунину?
- Я не могу сказать, несправедливо это или нет. Что я знаю, так это то, что Андрей провел отличный сезон, и если мы вышли в финал, то это отчасти благодаря ему. Я в распоряжении Анчелотти, и девять месяцев работал над тем, чтобы вернуться к привычному уровню. Решение должен принимать тренер.
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Реальность такова, что я чувствую себя очень хорошо и нахожусь в лучшей форме. Думаю, в сыгранных мною играх я смог показать, что если мне придется сыграть в финале, то я готов на 200%.
В финале Лиги чемпионов "Реал" 1-го июня сыграет против дортмундской "Боруссии".
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