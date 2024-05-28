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Официально: Севилья объявила об уходе своего опытного вингера

Испания
Обновлено

Я пережил невероятные моменты (с)

Официально: Севилья объявила об уходе своего опытного вингера

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

"Севилья" объявила об уходе из клуба вингера Эрика Ламелы.

"Когда я выбираю клуб, я всегда стараюсь выложиться по максимуму. Я понимаю, что команда находится в процессе восстановления, и я уверен, что она достигнет больших успехов, потому что у нее есть кое-что в ее пользу, а именно - люди. Я пережил невероятные моменты и, как я говорю, это всегда будет в моем сердце".

Эрик присоединился к "Севилье" в 2021 году из "Тоттенхэма" как свободный агент. С этого времени Ламела за испанский клуб во всех турнирах сыграл 92 матча, в которых забил 16 голов и отдал 7 результативных передач.

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Эрик Ламела Севилья
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Источник:
sevilla fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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