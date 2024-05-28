Официально: Севилья объявила об уходе своего опытного вингера

"Севилья" объявила об уходе из клуба вингера Эрика Ламелы.

"Когда я выбираю клуб, я всегда стараюсь выложиться по максимуму. Я понимаю, что команда находится в процессе восстановления, и я уверен, что она достигнет больших успехов, потому что у нее есть кое-что в ее пользу, а именно - люди. Я пережил невероятные моменты и, как я говорю, это всегда будет в моем сердце".