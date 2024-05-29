Ханси Флик официально назначен главным тренером Барселоны

"Барселона" объявила о назначении немецкого специалиста Ханси Флика своим новым главным тренером.

59-летний тренер подписал контракт с "Барселоной" на два года. Вместе с Фликом к "Барселоне" присоединятся его ассистенты Маркус Зорг и Тони Тапалович (тренер вратарей).

It's our moment.

Flick is here. pic.twitter.com/ysb35a6l35 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2024

Флик начинал свою тренерскую карьеру в немецких любительских клубах. С 2006 по 2014 год он работал ассистентом Йоахима Лева в сборной Германии.



Флик больше всего известен своим сезоном 2019/20 во главе "Баварии". Он начинал его как ассистент Нико Ковача, а после увольнения хорвата возглавил команду. "Бавария" в эффектном стиле выиграла Лигу чемпионов, чемпионат Германии и Кубок Германии, а Флик был признан лучшим немецким тренером сезона по версии kicker, и получил награду лучшего тренера сезона от УЕФА.



"Бавария" Флика стала первой командой в истории, которая выиграла КЕЧ/Лигу чемпионов со стопроцентным показателем побед. В течение календарного года мюнхенский гранд выиграл Суперкубки Германии и УЕФА, и клубный ЧМ, оформив секступль.

Из-за постоянных споров со спортивным директором "Баварии" Хасаном Салихамидчижем Флик в следующем сезоне решил оставить мюнхенцев, и принять предложение национальной сборной Германии. Работа в Бундестим негативно повлияла на репутацию Флика. Германия провалила ЧМ-2022, не выйдя из группы, а после серии поражений в рамках подготовки к домашнему Евро Флик стал первым в истории тренером национальной сборной Германии который был уволен.

В "Барселоне" Флик заменит клубную легенду Хави, который покинул клуб из-за противоречий с президентом Жуаном Лапортой.

Читайте такжеДолг растет, менеджмент разбегается, Хави оскорбили: Барселону топит ее собственный президент



Флик стал третьим немцем на поле "Барсы" после Геннеса Вайсвайлера (1975-76) и Удо Латтека (1981-83).