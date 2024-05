Ханси Флик официально назначен главным тренером Барселоны

"Барселона" объявила о назначении немецкого специалиста Ханси Флика своим новым главным тренером.

59-летний тренер подписал контракт с "Барселоной" на два года. Вместе с Фликом к "Барселоне" присоединятся его ассистенты Маркус Зорг и Тони Тапалович (тренер вратарей).

It's our moment.

Flick is here. pic.twitter.com/ysb35a6l35