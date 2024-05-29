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Ханси Флик официально назначен главным тренером Барселоны

Испания
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Немецкий специалист подписал контракт на два года

Ханси Флик официально назначен главным тренером Барселоны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" объявила о назначении немецкого специалиста Ханси Флика своим новым главным тренером.

59-летний тренер подписал контракт с "Барселоной" на два года. Вместе с Фликом к "Барселоне" присоединятся его ассистенты Маркус Зорг и Тони Тапалович (тренер вратарей).

Флик начинал свою тренерскую карьеру в немецких любительских клубах. С 2006 по 2014 год он работал ассистентом Йоахима Лева в сборной Германии.

Флик больше всего известен своим сезоном 2019/20 во главе "Баварии". Он начинал его как ассистент Нико Ковача, а после увольнения хорвата возглавил команду. "Бавария" в эффектном стиле выиграла Лигу чемпионов, чемпионат Германии и Кубок Германии, а Флик был признан лучшим немецким тренером сезона по версии kicker, и получил награду лучшего тренера сезона от УЕФА.

"Бавария" Флика стала первой командой в истории, которая выиграла КЕЧ/Лигу чемпионов со стопроцентным показателем побед. В течение календарного года мюнхенский гранд выиграл Суперкубки Германии и УЕФА, и клубный ЧМ, оформив секступль.

Из-за постоянных споров со спортивным директором "Баварии" Хасаном Салихамидчижем Флик в следующем сезоне решил оставить мюнхенцев, и принять предложение национальной сборной Германии. Работа в Бундестим негативно повлияла на репутацию Флика. Германия провалила ЧМ-2022, не выйдя из группы, а после серии поражений в рамках подготовки к домашнему Евро Флик стал первым в истории тренером национальной сборной Германии который был уволен.

В "Барселоне" Флик заменит клубную легенду Хави, который покинул клуб из-за противоречий с президентом Жуаном Лапортой.

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Флик стал третьим немцем на поле "Барсы" после Геннеса Вайсвайлера (1975-76) и Удо Латтека (1981-83).

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Барселона Ла Лига Ханси Флик
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Источник:
FC Barcelona
Опубликовал: Александр Сапожников
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.05.2024 в 14:52
Что-то новенькое для Барсы. Удачи!!
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Комментарии 2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.05.2024 в 14:52
Что-то новенькое для Барсы. Удачи!!
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Черноморчик (Одесса )
29.05.2024 в 14:49
Думаю, что педантичный немец , вряд ли вернёт красивый и победный футбол. Ну поживем увидим.
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