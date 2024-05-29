Жирона проявляет интерес к полузащитнику Сельты

Учитывая то, что каталонский клуб покинет в летнее межсезонье Алейш Гарсия, руководство команды вынуждено искать варианты для укрепления полузащиты. "Жирона" близка к тому, чтобы подписать соглашение с Ренато Тапиа, у которого 30 июня заканчивается контракт с "Сельтой" и он станет свободным агентом.

С перуанцем каталонский клуб добавит физической силы в полузащите вместе с Янхелем Эррерой, Джоном Солисом и, кто знает, возможно, Ориолем Ромеу, которого "Жирона" хочет вернуть через год после его перехода в "Барсу" за чуть более чем 3 млн евро. Кроме того, опорный полузащитник "Сельты" имеет небольшой опыт выступлений в еврокубках, что также будет полезным для подопечных Мичела, поскольку каталонская команда впервые будет участвовать в Лиге чемпионов.

Добавим, что Ренато Тапиа в этом сезоне провел 25 матчей и никакими результативными действиями не отметился.