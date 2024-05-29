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Реал Сосьедад проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ

Испания

Об этом сообщает Marca

Реал Сосьедад проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" в очередной раз выигрывает местный чемпионат и внутренние кубки. Впрочем, далеко не все игроки парижан играют важную роль в клубе, что также сказывается на количестве проведенного времени на поле в составе "Пари Сен-Жермен".

"Реал Сосьедад" заинтересован в подписании Карлоса Солера, который сейчас имеет контракт с "ПСЖ" до 2027 года, после того, как французы подписали полузащитника "Валенсии" два года назад за 18 миллионов евро. Баскский клуб "Реал" заинтересован в подписании испанца, поскольку он не так много играл под руководством Луиса Энрике. Сейчас между двумя клубами ведутся переговоры о переходе полузащитника в команду Иманола Альгуасиля.

Добавим, что в этом сезоне Карлос Солер провел 28 матчей, где отметился 2 голами и 4 передачами.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Карлос Солер “ПСЖ”
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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