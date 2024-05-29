Винисиус оценил культовое празднование Роналду

Вингер "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился мнением о знаменитом праздновании звёздного португальца Криштиану Роналду.

- Какие три самых празднования за всю историю вы бы назвали любимыми?

- Без сомнения, "Сиуууу" в исполнении Криштиану Роналду. Я бы сказал, что это самое знаковое празднование в футболе. Но мне также нравятся танцевальные движения игроков НФЛ и их празднования вместе с болельщиками", - передаёт слова бразильца Goal.