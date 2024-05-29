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Винисиус оценил культовое празднование Роналду
Оно у Вини любимое
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился мнением о знаменитом праздновании звёздного португальца Криштиану Роналду.
- Какие три самых празднования за всю историю вы бы назвали любимыми?
- Без сомнения, "Сиуууу" в исполнении Криштиану Роналду. Я бы сказал, что это самое знаковое празднование в футболе. Но мне также нравятся танцевальные движения игроков НФЛ и их празднования вместе с болельщиками", - передаёт слова бразильца Goal.
Роналду стал лучшим бомбардиром ушедшего сезона в чемпионате Саудовской Аравии, забив 35 голов в 31 матче в составе "Аль-Насра".
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