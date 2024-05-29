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Винисиус оценил культовое празднование Роналду

Испания

Оно у Вини любимое

Винисиус оценил культовое празднование Роналду

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился мнением о знаменитом праздновании звёздного португальца Криштиану Роналду.

- Какие три самых празднования за всю историю вы бы назвали любимыми?

- Без сомнения, "Сиуууу" в исполнении Криштиану Роналду. Я бы сказал, что это самое знаковое празднование в футболе. Но мне также нравятся танцевальные движения игроков НФЛ и их празднования вместе с болельщиками", - передаёт слова бразильца Goal.

Роналду стал лучшим бомбардиром ушедшего сезона в чемпионате Саудовской Аравии, забив 35 голов в 31 матче в составе "Аль-Насра".

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Криштиану Роналду Винисиус Жуниор
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Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Бураков
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