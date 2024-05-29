Барселона объявила о расторжении контракта с Хави - тренер лишится немало денег

"Барселона" достигла соглашения о расторжении контрактов с Хави Эрнандесом и его тренерским штабом.

"Клуб желает публично поблагодарить Хави и остальную часть его тренерского штаба за их преданность делу, преданность делу и щедрость, а также за помощь в достижении соглашения о разрыве контракта. Кроме того, мы желаем ему успехов в будущем как на личном, так и на профессиональном уровне", - говорится в официальном заявлении.

Напомним, контракт Хави с "Барселоной" был рассчитан до 2025 года.

Как сообщает журналист Самуэль Марсден, Хави откажется от своей зарплаты за последний год в обмен на то, чтобы его тренерский штаб получил обещанные выплаты. Также экс-наставник "Барсы" вернёт часть денег, которые он вложил для оформления своего перехода из "Аль-Садда" в 2021 году.