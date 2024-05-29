Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона объявила о расторжении контракта с Хави - тренер лишится немало денег
Специалист сделал благородный поступок
Football Italia
"Барселона" достигла соглашения о расторжении контрактов с Хави Эрнандесом и его тренерским штабом.
"Клуб желает публично поблагодарить Хави и остальную часть его тренерского штаба за их преданность делу, преданность делу и щедрость, а также за помощь в достижении соглашения о разрыве контракта. Кроме того, мы желаем ему успехов в будущем как на личном, так и на профессиональном уровне", - говорится в официальном заявлении.
Напомним, контракт Хави с "Барселоной" был рассчитан до 2025 года.
Как сообщает журналист Самуэль Марсден, Хави откажется от своей зарплаты за последний год в обмен на то, чтобы его тренерский штаб получил обещанные выплаты. Также экс-наставник "Барсы" вернёт часть денег, которые он вложил для оформления своего перехода из "Аль-Садда" в 2021 году.
Популярное сейчас
- Мирон Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко
- Полесье официально объявило об уходе Бойко
- Куртуа не едет на Евро, Довбик - в сборной Примеры, Динамо и Шахтер борются за лидера Днепра-1. Главные новости за 28 мая
- Довбику не помог даже Пичичи. SofaScore опубликовал сборную сезона Ла Лиги
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
Комментарии 1