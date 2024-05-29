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Цыганков: Зимой мы думали, что можем завоевать Ла Лигу

Испания

Некоторое время каталонцы лидировали в таблице

Цыганков: Зимой мы думали, что можем завоевать Ла Лигу

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков оценил выступление своей команды в прошедшем сезоне чемпионата Испании.

"Без сомнений, это был лучший сезон в истории клуба. Я считаю, что хотя прошло несколько дней после завершения Ла Лиги, мы еще не осознаем всего, чего достигли. Раздевалка была семьей, была создана великолепная группа, собраны игроки великолепного уровня, и поэтому нам удалось войти в историю.

Если честно, никогда бы не подумал, что мы попадем в Лигу чемпионов. Цель этого сезона состояла в том, чтобы не вылететь, но мы выигрывали матч за матчем, мы чувствовали себя очень сильными, и казалось, что для нас нет потолка.

Думали ли мы, что сможем выиграть лигу? В Украине говорят, что аппетит приходит во время еды. Зимой мы действительно подумали, что должны ставить более высокие цели, и победа в Ла Лиге была среди них", - приводит слова игрока AS.

Напомним, "Жирона" заняла третье место по итогам сезона Ла Лиги, набрав 81 очко.

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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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