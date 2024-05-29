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Хави собирается уйти в отпуск - тренер уже отклонил предложение от одной из азиатских сборных
Судя по всему, вернётся к работе испанец нескоро
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Барселоны" Хави намерен отдохнуть от футбола. Об этом сообщает AS.
По информации источника, испанский специалист уже отклонил предложение от сборной Южной Кореи. Также кандидатуру Эрнандеса активно рассматривают в стане "Манчестер Юнайтед" и "Милана". Впрочем, активных действий руководство этих клубов пока не предпринимает.
Минувшей зимой в услугах Хави был заинтересован амстердамский "Аякс".
Отмечается, что на данный момент у Хави нет предпочтительных вариантов для продолжения карьеры и, скорее всего, он возьмёт отпуск до следующего лета.
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