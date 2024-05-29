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Хави собирается уйти в отпуск - тренер уже отклонил предложение от одной из азиатских сборных

Испания

Судя по всему, вернётся к работе испанец нескоро

Хави собирается уйти в отпуск - тренер уже отклонил предложение от одной из азиатских сборных

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший главный тренер "Барселоны" Хави намерен отдохнуть от футбола. Об этом сообщает AS.

По информации источника, испанский специалист уже отклонил предложение от сборной Южной Кореи. Также кандидатуру Эрнандеса активно рассматривают в стане "Манчестер Юнайтед" и "Милана". Впрочем, активных действий руководство этих клубов пока не предпринимает.

Минувшей зимой в услугах Хави был заинтересован амстердамский "Аякс".

Отмечается, что на данный момент у Хави нет предпочтительных вариантов для продолжения карьеры и, скорее всего, он возьмёт отпуск до следующего лета.

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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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