Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Флик: Атакующая философия Барсы мне подходит
Специалист прокомментировал подписание контракта с Барселоной
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 29 мая, "Барселона" объявила о назначении Ханси Флика своим новым главным тренером.
Специалист прокомментировал сотрудничество с испанским клубом:
"В первую очередь хочу поблагодарить всех, благодаря кому удался этот переход. Для меня большая честь и осуществление мечты – подписать контракт с "Барселоной".
"Не могу дождаться начала работы. Сразу заметно, какие все здесь любят "Барсу", и делают все для ее успеха. Философия "Барселоны" соответствует моим принципам – владению мячом и атакующий. Мне нравятся эти аспекты".
"У "Барселоны" одна из лучших академий в мире. В основе команды есть хорошее сочетание молодежи и опытных игроков. Но нам надо много работать, чтобы они прибавляли. Это наша с Деко и Лапортой общая задача. Для меня важна командная работа".
"Я выиграл несколько трофеев с "Баварией", и я хотел бы продолжить ей путь с "Барселоной". Мы многого можем достичь".
В испанском клубе Флик заменил Хави Эрнандеса, который покинул команду из-за противоречий с президентом Жуаном Лапортой.
Популярное сейчас
- Названа дата реванша Усик - Фьюри
- Конвейер Шахтера, трагикомедия Барсы, гегемония Интера и чудо Байера. Итоги УПЛ и ТОП-5 лиг
- Куртуа не едет на Евро, Довбик - в сборной Примеры, Динамо и Шахтер борются за лидера Днепра-1. Главные новости за 28 мая
- Довбику не помог даже Пичичи. SofaScore опубликовал сборную сезона Ла Лиги
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО