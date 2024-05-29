Флик: Атакующая философия Барсы мне подходит

Сегодня, 29 мая, "Барселона" объявила о назначении Ханси Флика своим новым главным тренером.

Специалист прокомментировал сотрудничество с испанским клубом:

"В первую очередь хочу поблагодарить всех, благодаря кому удался этот переход. Для меня большая честь и осуществление мечты – подписать контракт с "Барселоной".



"Не могу дождаться начала работы. Сразу заметно, какие все здесь любят "Барсу", и делают все для ее успеха. Философия "Барселоны" соответствует моим принципам – владению мячом и атакующий. Мне нравятся эти аспекты".



"У "Барселоны" одна из лучших академий в мире. В основе команды есть хорошее сочетание молодежи и опытных игроков. Но нам надо много работать, чтобы они прибавляли. Это наша с Деко и Лапортой общая задача. Для меня важна командная работа".



"Я выиграл несколько трофеев с "Баварией", и я хотел бы продолжить ей путь с "Барселоной". Мы многого можем достичь".