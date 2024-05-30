Гарсия Пимьента близок к тому, чтобы возглавить Севилью

Франсиско Хавьер Гарсия Пимьента, который последние 2,5 сезона провел во главе "Лас-Пальмаса", станет новым тренером "Севильи". За последние два дня агенты тренера и андалузский клуб достигли значительного прогресса и сделка находится на грани завершения. Сейчас обсуждаются окончательные договоренности относительно формы оплаты и пунктов контракта, касающихся продления контракта, а также того, что испанский тренер также имеет право решать, что делать со своим будущим, как это было в случае с предыдущим соглашением, подписанным с Кике Санчесом Флоресом.

Ожидается, что в ближайшее время "Севилья" должна объявить своего нового главного тренера на предстоящий сезон. Как сообщает Marca, Гарсия Пимьента подпишет контракт на один год плюс еще один, в зависимости от достижений команды.

Добавим, что "Севилья" по итогам этого сезона заняла 14-е место в Примере, а "Лас-Пальмас" финишировал 16-м.