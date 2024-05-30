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Реал Сосьедад проявляет интерес к вингеру Галатасарая

Испания

Об этом сообщает Marca

Реал Сосьедад проявляет интерес к вингеру Галатасарая

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал Сосьедад" провел хороший сезон и баскский клуб занял шестое место в Примере, что дает им право сыграть в Лиге Европы этой осенью. Иманол Альгуасиль хочет укрепить состав своей команды, поэтому руководство клуба уже работает над этой задачей.

Керем Актюркоглу, вингер "Галатасарая" является одной из трансферных целей "Реал Сосьедада" на летнем рынке. Сообщается, что агент игрока признал интерес к нему со стороны испанского клуба, а цена на него будет составлять 12 млн евро плюс еще 3 млн евро в виде дополнительных бонусов. Турецкий футболист хотел бы покинуть свой чемпионат свою страну и попытать счастья в другой лиге, вроде испанской.

Добавим, что Керем Актюркоглу в этом сезоне провел 54 матча, где отметился 15 голами и 9 передачами.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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