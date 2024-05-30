За его прозвище сражались Довбик, Серлот и Беллингем. Кто такой Пичичи

Нынешняя кампания Ла Лиги выдалась на удивление хорошей для наших футболистов. Андрей Лунин доказал, что недаром находится на балансе мадридского "Реала", Виктор Цыганков подтвердил лидерские качества в "Жироне" и квалифицировался в ЛЧ, был полезным и Роман Яремчук – за его плечами неплохие отрезки в "Валенсии".

Однако настоящей феерией запомнился Артем Довбик – нападающий стал лучшим бомбардиром первенства и сломал правило, что украинцам якобы нужно немалое время для адаптации в Европе. 24 мяча, несколько хет-триков – по показателям уроженец Черкасс опередил таких звезд, как Роберт Левандовский, Джуд Беллингем, Антуан Гризманн и Винисиус Жуниор.

Голеадорский спор продолжался до последнего тура и приковал широкое внимание фанатского комьюнити – среди явных претендентов на лидирующую строчку остались Довбик и Александер Серлот. Мы не радовались травме норвежца, однако факт есть факт – отсутствие явного конкурента помогло Артему спокойнее забрать "Пичичи".

Заметим, что несколько месяцев это слово не сходило с уст – на первый взгляд, под ним кроется исключительно та самая награда самому результативному страйкеру. Но почему она так называется и в честь кого? Каким был игрок, что его навсегда увековечили? Что ж, мы охотно расскажем – вашему вниманию Рафаэль Морено Арансади, или просто Пичичи.

Если бы Рафаэль был более усидчивым, то, вероятно бы, овладел профессией юриста – об этом мечтал отец. Хоакин Морено Гоньи считался уважаемым человеком, между 1896-м и 1897-м исполнял обязанности мэра Бискаи и надеялся, что его сын также заслужит репутацию влиятельного человека. Сложилось не так, как планировалось – парень окончил школу с посредственными оценками, со скрипом поступил в Университет Деусто, сразу завалил экзамены и вылетел, о чем нисколько не жалел.

Хорошо, возможно Арансади-младший имел талант к литературе и размышлениям о высоких материях? Дядя Мигель де Унамуно прославился как писатель, философ и профессор, но и здесь гены прошли мимо – Рафаэль зарекомендовал себя никудышным писарем, а затем ошивался возле металлургической компании братьев Меродио.

Единственное, что наш герой горячо любил, не везде воспринималось в тогдашнем обществе. По состоянию на начало ХХ века футбол не особо приветствовался в Испании и был тем, что не стоило внимания аристократии – это не благородные конные скачки. С другой стороны, Рафаэлю повезло родиться в правильном месте – Бильбао носил статус крупного портового города и магнитом притягивал разных людей, в частности, британцев.

Культурные контакты дали логические плоды – можно с уверенностью заявить, что при жизни и карьере Арансади Биская имела репутацию прогрессивного региона, выращивала и приглашала футболистов, в конце концов, сформировала мощный чемпионат (это если сравнить положение в остальных провинциях).

Поэтому совершенно неудивительно, что будущий нападающий все детство возился с мячом – об этом позаботился дед и полностью поддержал старший брат. Наблюдая за тем, как низенький (154 сантиметра), но быстроногий Рафаэль не боится идти в обыгрыш против значительно превосходящих в "физике" соперников, Раймундо дал ласковое прозвище "Пичичи" (маленькая уточка). Ничего-ничего – в дальнейшем исполнитель не раз пользовался скепсисом защитников и благодаря мобильности и скорости пулей несся навстречу вратарю. Еще одна примечательная изюминка, по которой болельщики легко идентифицировали своего кумира – легендарный белый платок в виде шапочки (никакого символизма, только банальная боязнь травмировать голову).

В общем близкое окружение (даже отец) не сильно сопротивлялось желанию (более того, Раймундо тоже тесно связал себя со спортом – присоединился к основанию мадридского "Атлетико" в 1903-м), поэтому Пичичи стремительно набирал. Ведь эталон маячил перед глазами – "Биская" (сегодняшний "Атлетик") доминировала дома и заметно опережала всевозможные, уже существующие "барселоны" с "реалами"; на момент присоединения девятнадцатилетнего Рафаэля в 1911-м клуб завоевал пять национальных кубков и дважды добрался до финальной части. Разве это не наличие навыков?

Что важно, новичок дебютировал нескоро – только через два года, в 1913-м. О чем это свидетельствовало? Вот вам жирный намек на то, что команда обладала достаточной квалифицированностью, была хорошо укомплектована и не полагалась на бог весть кого с улицы. Если "пробежаться" именами, то под знаменами действительно собрались мастера – например, капитан и центральный защитник Хосе Мария Белаусте, английский полузащитник Мартин Витч, форварды Северино Суазо и Пинильо.

Пичичи много работал (добавим, что тренировки проводились трижды в неделю; баски не чурались черновой работы) и закономерно ворвался в основную обойму. Что тут говорить, если игрок стартовал дублем – в 1/2-й Кубка Короля-1913 смачно нокаутировал "Реал". Первый гол залетел на 2-й минуте, следующий – на 11-й, и это подкосило представителя столицы (как следствие, "сливочные" не выдержали давления и уступили 0:3).

А вот в финале не повезло – "Биская", действуя против "Реала Унион", зафиксировала на табло 2:2 (один из ударов провел Рафаэль), однако не нашла аргументов в повторном матче и пропустила единственный мяч за 20 минут до конца. К счастью, это не сказалось на уверенности нападающего – он продолжил исправно приносить пользу и быть причастным к написанию великой истории. Если что, то именно Пичичи забил первым на только что открытом стадионе "Сан-Мамес" – культовый момент состоялся 21 августа 1913-го.

Зато три года подряд (1914-1916) гранд из Бильбао безапелляционно владел в кубке страны, а сам Арансади превратился в убийственную машину. Статистика говорит, что парень провел на поле 89 поединков и отметился 83 точными выстрелами; может показаться, что это как-то маловато, чтобы называться лучшим в своей эпохе, но уж простите – Ла Лига в привычном формате появилась в 1928-м, и до тех пор коллективы ограничивались Кубком Короля, региональными чемпионатами и выставочными турне. То есть, никто и ничто не имеет права преуменьшать вклад Пичичи – в те дни он поистине завораживал.

В 1914-м Арансади отгрузил покер "Реалу" Виго (полуфинальная стадия), а через год – в решающей битве хет-триком прибил "Эспаньол" (5:0). В 1916-м Пичичи промолчал, впрочем, его класс не вызывал никаких сомнений – его обожала публика и с трибун постоянно скандировала прозвище.

В дальнейшем "Биская" несколько сдала позиции – трофей взял мадридский "Реал" и вышеупомянутый "Унион"; в 1919-м-1920-м чашку над головой поднял "Аренас" (сейчас выступает в Сегунде В). Неужели эпоха Рафаэля по-тихому отошла за горизонт?

На самом деле нет – в 1920-м Пичичи справедливо получил вызов в сборную Испании и отправился на летние Олимпийские игры, организованные в Антверпене. Правда, следует отметить, что форварда приняли без особого пиетета – все из-за главного рулевого Франсишку Бру. Тренер понимал преимущества басков, но хотел видеть разнообразие состава; поэтому Арансаде пришлось подтвердить реноме – рядом с неким Рикардо Саморой.

Чем подытожился вояж? "Фурия роха" преодолела предыдущий этап, победив Данию (1:0), после чего не справилась с Бельгией (1:3). И хорошо, что тогда функционировала так называемая система Бергвалля, которая давала второй шанс проигравшей стороне; как факт, Испания сцепилась в четвертьфинале со Швецией (2:1), далее – положила на лопатки Италию (2:0) и в борьбе за серебро разобралась с Нидерландами (3:1; третий гол на счету Пичичи).

Став национальным героем, Арансади подкрепил успех очередным золотом в Копа дель Рей – в 1921-м команда убедительно прошла хихонский "Спортинг", "Севилью" и "Атлетико". Только вот с финишем кампании 29-летний игрок неожиданно заявил, что готов повесить бутсы на гвоздь – мол, замучила спина, пора прощаться и попробовать себя в амплуа рефери.

Кто знает, что было бы дальше, если бы за три месяца до юбилея Рафаэль внезапно не умер – враз сгубил тиф, вызванный, как считается, отравленными морскими устрицами. Страну охватил шок и истерия, впрочем, самый драгоценный бриллиант не был забыт – в 1926-м возле "Сан-Мамеса" благодарные фанаты и менеджмент "Бискаи" презентовали бюст Пичичи. Каждый футболист, проходивший мимо, отдавал дань уважения и клал цветы.

В 1953-м газета Marca решила учредить трофей для награждения лучших бомбардиров и назвала его в честь Рафаэля Морено Арансади. Первым обладателем стал Тельмо Сарра, пожалуй, единственный нападающий "Атлетика" Бильбао, который своими способностями мог бы конкурировать с реальным Пичичи.