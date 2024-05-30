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Назначение Флика может сорвать трансфер чемпиона мира в Барселону

Испания
Обновлено

Гвидо Родригес, вероятно, не станет игроком Барселоны

Назначение Флика может сорвать трансфер чемпиона мира в Барселону

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Трансфер опорного полузащитника "Реал Бетис" Гвидо Родригеса в "Барселону" этим летом находится на грани срыва.

По информации издания Sport, испанцы договорилась о переходе аргентинского хавбека, когда Хави еще был главным тренером. Однако с назначением Ханси Флика необходимость в таком трансфере отпала. Немецкий тренер предпочитает другую схему игры и не нуждается в опорном полузащитнике.

Гвидо за свою команду в прошлом сезоне сыграл 29 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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Хави Эрнандес Барселона Бетис (Севилья) Ханси Флик
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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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