Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Назначение Флика может сорвать трансфер чемпиона мира в Барселону
Гвидо Родригес, вероятно, не станет игроком Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine
Трансфер опорного полузащитника "Реал Бетис" Гвидо Родригеса в "Барселону" этим летом находится на грани срыва.
По информации издания Sport, испанцы договорилась о переходе аргентинского хавбека, когда Хави еще был главным тренером. Однако с назначением Ханси Флика необходимость в таком трансфере отпала. Немецкий тренер предпочитает другую схему игры и не нуждается в опорном полузащитнике.
Гвидо за свою команду в прошлом сезоне сыграл 29 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Финалы Лиги чемпионов и Лиги конференций. Расписание футбола на 27 мая – 2 июня
- Леоненко: Суркис сказал, что игроков покупать не будет. Это значит, что у Динамо снова будет 2-е место
- Леоненко извинился перед Маркевичем за свои резкие слова
- Сезон для Лунина ещё не закончен? Анчелотти дал предупреждение Куртуа перед финалом ЛЧ
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн