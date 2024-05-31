Анчелотти: Реал будет играть в другой футбол после ухода Крооса. У нас есть идеи, как его заменить

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о грядущем уходе Тони Крооса из мадридской команды.

"Тони решил, что это был подходящий момент (завершить карьеру - прим.). Я очень уважаю это решение, хоть и думаю, что его уход повлияет на игру "Реала". Мы теряем важнейшего игрока.

У нас есть идея, как заменить его, используя Камавингу, Вальверде, Чуамени... Мы будем играть в другой футбол, но не менее успешно", - цитирует Анчелотти Madrid Xtra.