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Анчелотти: Реал будет играть в другой футбол после ухода Крооса. У нас есть идеи, как его заменить
Непростая задача
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о грядущем уходе Тони Крооса из мадридской команды.
"Тони решил, что это был подходящий момент (завершить карьеру - прим.). Я очень уважаю это решение, хоть и думаю, что его уход повлияет на игру "Реала". Мы теряем важнейшего игрока.
У нас есть идея, как заменить его, используя Камавингу, Вальверде, Чуамени... Мы будем играть в другой футбол, но не менее успешно", - цитирует Анчелотти Madrid Xtra.
Напомним, 1 июня Кроос проведёт прощальный матч в составе "Реала" в финале Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".
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