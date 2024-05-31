Флик просит Барселону не продавать Араухо - известна реакция клуба

Новый тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик намерен сохранить в составе команды защитника Рональда Араухо.

Как сообщает Sport.es, немецкий специалист рассматривает Араухо в качестве одной из ключевых фигур в своём проекте, и уже попросил руководство "сине-гранатовых" не расставаться с игроком.

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К просьбе Флика в клубе прислушались. В скором времени "Барса" возобновит переговоры с уругвайцем о продлении контракта (ныне соглашение рассчитано до 2026 года).

Ранее в услугах Араухо были заинтересованы "Бавария", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".