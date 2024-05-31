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Манчестер Сити интересуется одним из лидеров нападения Реала
"Горожане" вышли на трансферный рынок
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" следит за ситуацией вокруг форварда "Реала" Родриго. Об этом сообщает Marca.
Отмечается, что будущий трансфер Килиана Мбаппе побудил многие команды начать присматриваться к тем игрокам мадридского клуба, которые могут оказаться недовольны своей новой ролью.
По информации Cadena Ser, скауты "Сити" отправились на финальный матч Лиги чемпионов, в котором "Реал" сыграет против дортмундской "Боруссии", чтобы посмотреть на игру Родриго.
Впрочем, на данный момент главным приоритетом "сливочных" является продление контракта с двумя ветеранами команды - Лукой Модричем и Лукасом Васкесом.
В уходящем сезоне Родриго сыграл 50 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 9 результативными передачами.
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