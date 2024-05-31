Манчестер Сити интересуется одним из лидеров нападения Реала

"Манчестер Сити" следит за ситуацией вокруг форварда "Реала" Родриго. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что будущий трансфер Килиана Мбаппе побудил многие команды начать присматриваться к тем игрокам мадридского клуба, которые могут оказаться недовольны своей новой ролью.

По информации Cadena Ser, скауты "Сити" отправились на финальный матч Лиги чемпионов, в котором "Реал" сыграет против дортмундской "Боруссии", чтобы посмотреть на игру Родриго.

Впрочем, на данный момент главным приоритетом "сливочных" является продление контракта с двумя ветеранами команды - Лукой Модричем и Лукасом Васкесом.

В уходящем сезоне Родриго сыграл 50 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 9 результативными передачами.