Анчелотти: У меня никогда больше не было игрока с такими большими яйцами, как у Рамоса

Наставник "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос о важности эго в футболе, вспомнив трёх своих бывших подопечных в мадридском клубе: Криштиану Роналду, Серхио Рамоса и Пепе.

"Эго - очень важный аспект в команде. Сейчас в "Реале" очень мало эго. Эго - это не плохо. У нас были игроки с большим эго, которые забивали голы... Нужно различать эго и личность. У футболистов с большим эго заметная личность.

К примеру, Серхио Рамос. У меня никогда больше не было игрока с такой индивидуальностью, таким характером и такими большими яйцами, как у него. Он обладал выдающейся личностью.

Футболистом с небольшим эго, но сильной личностью был, например, Пепе. С большим эго и индивидуальностью - Криштиану (Роналду - прим.)", - сказал итальянец в интервью El Chiringuito.