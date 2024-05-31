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Анчелотти: У меня никогда больше не было игрока с такими большими яйцами, как у Рамоса

Испания

Карлетто сравнил трёх легенд "сливочных"

Анчелотти: У меня никогда больше не было игрока с такими большими яйцами, как у Рамоса

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос о важности эго в футболе, вспомнив трёх своих бывших подопечных в мадридском клубе: Криштиану Роналду, Серхио Рамоса и Пепе.

"Эго - очень важный аспект в команде. Сейчас в "Реале" очень мало эго. Эго - это не плохо. У нас были игроки с большим эго, которые забивали голы... Нужно различать эго и личность. У футболистов с большим эго заметная личность.

К примеру, Серхио Рамос. У меня никогда больше не было игрока с такой индивидуальностью, таким характером и такими большими яйцами, как у него. Он обладал выдающейся личностью.

Футболистом с небольшим эго, но сильной личностью был, например, Пепе. С большим эго и индивидуальностью - Криштиану (Роналду - прим.)", - сказал итальянец в интервью El Chiringuito.

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Серхио Рамос Криштиану Роналду Пепе Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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alexchok81 (Кременчук)
31.05.2024 в 15:52
Це Карло у якому сенсі мав на увазі?
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Комментарии 1
avatar
alexchok81 (Кременчук)
31.05.2024 в 15:52
Це Карло у якому сенсі мав на увазі?
Ответить
0
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