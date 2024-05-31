Родриго де Пауль - об Атлетико Мадрид: Я в восторге от этого клуба

Полузащитник мадридского "Атлетико" Родриго де Пауль заверил, что не собирается уходить из клуба в ближайшее трансферное окно.

"Я буду играть в "Атлетико“ в следующем сезоне, я в восторге от этого клуба. Руководство доверяет мне, поэтому да, я буду в команде", - сказал игрок.

Родриго в прошлом сезоне Ла Лиги сыграл 34 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.