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Родриго де Пауль - об Атлетико Мадрид: Я в восторге от этого клуба

Испания

Игрок заверил болельщиков, что остается в Атлетико в следующем сезоне

Родриго де Пауль - об Атлетико Мадрид: Я в восторге от этого клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник мадридского "Атлетико" Родриго де Пауль заверил, что не собирается уходить из клуба в ближайшее трансферное окно.

"Я буду играть в "Атлетико“ в следующем сезоне, я в восторге от этого клуба. Руководство доверяет мне, поэтому да, я буду в команде", - сказал игрок.

Родриго в прошлом сезоне Ла Лиги сыграл 34 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

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Атлетико (Мадрид) Родриго де Пауль
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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