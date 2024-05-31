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Родриго де Пауль - об Атлетико Мадрид: Я в восторге от этого клуба
Игрок заверил болельщиков, что остается в Атлетико в следующем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Атлетико" Родриго де Пауль заверил, что не собирается уходить из клуба в ближайшее трансферное окно.
"Я буду играть в "Атлетико“ в следующем сезоне, я в восторге от этого клуба. Руководство доверяет мне, поэтому да, я буду в команде", - сказал игрок.
Родриго в прошлом сезоне Ла Лиги сыграл 34 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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