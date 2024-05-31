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Анчелотти считает, что уход Хави из Барселоны - лучшее решение для обеих сторон

Испания
Обновлено

Карло высказался относительно ухода Хави из Барселоны

Анчелотти считает, что уход Хави из Барселоны - лучшее решение для обеих сторон

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно Хави Эрнандес покинул пост главного тренера "Барселоны".

Карло Анчелотти, наставник мадридского "Реала", высказался по этому поводу:

"Это часть работы тренера. Я думаю, что Хави немного обеспокоен тем, что произошло, потому что это первый раз, когда его увольняют, но я уверен, что со временем он поймет, что это часть нашей работы.

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Когда клуб и тренер не в лучших отношениях, надо попрощаться. Я знаю, о чем говорю, поскольку это случалось со мной много раз: "Наполи", "Бавария", "Челси". Лучше расстаться, и я думаю, что это будет хорошо для Хави и, возможно, для "Барселоны".

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Карло Анчелотти Хави Эрнандес Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Вarcelinius
31.05.2024 в 21:44
Карле уже надоело бить физручишку, хочется настоящей схватки.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
31.05.2024 в 21:44
Карле уже надоело бить физручишку, хочется настоящей схватки.
Ответить
1
0

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