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Суд оправдал президента Барселоны по делу Негрейры
Все руководители Барселоны и члены правления с 2003 по 2010 годы были оправданы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adrie Puig/Anadolu Agency
Суд оправдал президента "Барселоны" Жоана Лапорту по делу Негрейры, где испанца обвиняли во взяточничестве.
Суд снял уголовную ответственность, связанную с выплатами бывшему вице-президенту Технического комитета арбитров (CTA) Испании Хосе Мария Энрике Негрейры.
Кроме того, все руководители каталонского клуба и члены правления с 2003 по 2010 годы были оправданы.
"Это постановление, основанное на строгом критерии, дает нам возможность уточнить расследуемые факты, чтобы внести в них важное разъяснение, сохраняя наше убеждение в том, что с помощью правосудия можно будет доказать абсолютную невиновность клуба", - заявление "Барселоны".
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