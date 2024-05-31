  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Суд оправдал президента Барселоны по делу Негрейры
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суд оправдал президента Барселоны по делу Негрейры

Испания
Обновлено

Все руководители Барселоны и члены правления с 2003 по 2010 годы были оправданы

Суд оправдал президента Барселоны по делу Негрейры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adrie Puig/Anadolu Agency

Новина українською

Суд оправдал президента "Барселоны" Жоана Лапорту по делу Негрейры, где испанца обвиняли во взяточничестве.

Суд снял уголовную ответственность, связанную с выплатами бывшему вице-президенту Технического комитета арбитров (CTA) Испании Хосе Мария Энрике Негрейры.

Кроме того, все руководители каталонского клуба и члены правления с 2003 по 2010 годы были оправданы.

"Это постановление, основанное на строгом критерии, дает нам возможность уточнить расследуемые факты, чтобы внести в них важное разъяснение, сохраняя наше убеждение в том, что с помощью правосудия можно будет доказать абсолютную невиновность клуба", - заявление "Барселоны".

По теме
yellow-arrow
Анчелотти считает, что уход Хави из Барселоны - лучшее решение для обеих сторон
yellow-arrow
Довбик: Когда Серлот забил четыре гола Реалу, для меня это было немного шоком
yellow-arrow
Родриго де Пауль - об Атлетико Мадрид: Я в восторге от этого клуба
Жоан Лапорта Барселона Хосе Мария Энрикес Негрейра
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
31.05.2024 в 23:24
Перес дал отмашку. Сезон закончен, Папа доволен. Наспех сварганенное дельце Негрейры сослужило хорошую службу.
Ответить
1
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Вarcelinius
31.05.2024 в 23:24
Перес дал отмашку. Сезон закончен, Папа доволен. Наспех сварганенное дельце Негрейры сослужило хорошую службу.
Ответить
1
1
Dr. House (Поділля)
31.05.2024 в 22:51
Ну все!!! . Тепер Залупорті можна починати по-новому . Але є нюанс- немає коштів
Ответить
2
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости