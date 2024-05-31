Суд оправдал президента Барселоны по делу Негрейры

Суд оправдал президента "Барселоны" Жоана Лапорту по делу Негрейры, где испанца обвиняли во взяточничестве.

Суд снял уголовную ответственность, связанную с выплатами бывшему вице-президенту Технического комитета арбитров (CTA) Испании Хосе Мария Энрике Негрейры.

Кроме того, все руководители каталонского клуба и члены правления с 2003 по 2010 годы были оправданы.