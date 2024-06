Завоевал Барселону, исправил 11:1 и тратил 2 млн на журналистов: Сантьяго Бернабеу — главный президент в истории футбола

Это было так давно, что в наших краях о футболе еще и не слышали.

1909 год - первое появление Сантьяго Бернабеу в ФК "Мадрид". Ему было 14, тренеры швырнули малышу вратарские перчатки, но уже через год перевели в нападающие. Там он и прославился.

Технично в ту пору играли разве что на Дунае - Бернабеу был просто выносливым и сильно бил по мячу.

Дебютировал за "Мадрид" в 18 лет; далее был хет-трик "Барселоне" в 1916-м, выигранный Кубок Испании-1917.

Современники вспоминали, что как-то из-за конфликта Бернабеу один сезон провел в "Атлетико", но потом никогда его не вспоминал, даже биографам. Вероятно, считал ошибкой юности.

Уже в 1920-м Сантьяго был в "Мадриде", когда король Альфонсо XIII подарил клубу титул "Реал" - то есть, "королевский".

В те же годы газета Madrid Sport назвала Бернабеу "душой команды" и приврала, что он забил за карьеру тысячу голов - на самом деле в чемпионатах их было 69.

Ну, а главное событие Бернабеу-игрока было попозже. Декабрь 1922 года, Лиссабон, матч Португалия — Испания. Сантьяго был в составе и уже готовился выйти, когда его исключили в пользу баска Франсиско Пагасы - это власть в Мадриде решила, что на поле должны быть представлены все регионы.

Других шансов сыграть за "Фурию" у него не было. Уже в 1927-м Сантьяго завершил карьеру.

Кем он был потом? Продавцом билетов, экипировщиком, тренером - помогал "Реалу", как мог.

Когда же футбола не было, Бернабеу ходил на собрания ультраправых из CEDA, где вскоре показал себя как эталонный централист.

Конечно, когда в 1936 году началась война, Бернабеу не колебался в выборе стороны.

Сначала, правда, едва не погиб, ведь в Мадриде восстание провалилось, и Бернабеу переоделся медбратом, чтобы спрятаться в столичном госпитале.

Уже потом он смог бежать во Францию, а тогда перешел границу возле Ируна, чтобы стать добровольцем в бригаде Муньоса Грандеса - будущего командира Голубой дивизии.

О своих военных успехах дон Сантьяго не упоминал, но полученные во время боев "Крус де Милитар", "Крус де Герра" и "Крус де Кампанья" намекают, что воевал он упорно и храбро. В марте 1939-го Бернабеу был в числе первых франкистов, кто зашел в Барселону и поставил точку в войне.

Впоследствии в эпоху Франко это очень ему помогало — Бернабеу позволял себе больше других. Например, когда министр сельского хозяйства Рафаэль Кавестани пришел на спарринг с Уругваем в компании посла, дон Сантьяго поднял обоих и указал на их места.

- А кто сидит на этом?

- Здесь сидит президент "Реала".

Страшнее была ссора со зловещим генералом Хосе Мильяном Астраем - фашистом, автором фразы "Смерть интеллекту!", которую он сказал прямо в лицо Мигелю де Унамуно. На войне Мильян Астрай потерял правый глаз и левую руку, и как фанат "Реала" часто ходил на трибуны, где неуклюже ухаживал за почтенными дамами. Бернабеу долго это терпел, но когда дошло до его жены, то приказал охране скрутить генерала и вывести со стадиона. Представляете?

Мильян Астрай уже на следующий день вызвал Бернабеу на дуэль, но спас Муньос Грандес - и больше героя войны на стадионе не видели.

Франко даже не среагировал, когда Бернабеу вручил клубный значок генералу непризнанного им Израиля Моше Даяну в 1973-м.

Фронтовое братство, именно. При жизни Каудильо президент "Реала" не раз повторял, что воевал на правильной стороне:

Вместе с тем, когда диктатор умер, а дон Сантьяго постарел, то заговорил иначе:

А вы знаете, как Сантьяго Бернабеу возглавил "Реал"?

Все из-за скандала в Кубке-1943, когда Мадрид дома в позорном матче победил "Барсу" 11:1.

Вратарь "Барсы" Луис Миро в тот вечер не мог стоять на воротах и шел к центру поля, потому что с трибун в него летели камни. "Чамартин" перестал быть местом для спорта - это была гладиаторская арена, и каталонцы на ней - как христиане при Нероне.

Когда Франко узнал, то свирепствовал - клубы подрывали его политику объединения Испании.

On 14 April 1931, the arrival of the Second Spanish Republic caused the club to lose the name Real and went back to Madrid Football Club.



On June 1943, Madrid beat Barcelona 11-1 in the second leg of the Copa del Rey. pic.twitter.com/E610c3DfEh