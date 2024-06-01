Завоевал Барселону, исправил 11:1 и тратил 2 млн на журналистов: Сантьяго Бернабеу — главный президент в истории футбола

Не сыграл за сборную

Это было так давно, что в наших краях о футболе еще и не слышали.

1909 год - первое появление Сантьяго Бернабеу в ФК "Мадрид". Ему было 14, тренеры швырнули малышу вратарские перчатки, но уже через год перевели в нападающие. Там он и прославился.

Технично в ту пору играли разве что на Дунае - Бернабеу был просто выносливым и сильно бил по мячу.

Дебютировал за "Мадрид" в 18 лет; далее был хет-трик "Барселоне" в 1916-м, выигранный Кубок Испании-1917.

Современники вспоминали, что как-то из-за конфликта Бернабеу один сезон провел в "Атлетико", но потом никогда его не вспоминал, даже биографам. Вероятно, считал ошибкой юности.

Aquellos pequeños pósteres que ocupaban la última página de los fascículos de 'Historia viva del Real Madrid'. En el número 1, cómo no, Don Santiago Bernabéu. Jugador y Presidente.

???? 'Historia viva del Real Madrid' de ABC. pic.twitter.com/Ucxg9PR80G — Rancoma (@Rancoma_) January 4, 2024

Уже в 1920-м Сантьяго был в "Мадриде", когда король Альфонсо XIII подарил клубу титул "Реал" - то есть, "королевский".

В те же годы газета Madrid Sport назвала Бернабеу "душой команды" и приврала, что он забил за карьеру тысячу голов - на самом деле в чемпионатах их было 69.

Ну, а главное событие Бернабеу-игрока было попозже. Декабрь 1922 года, Лиссабон, матч Португалия — Испания. Сантьяго был в составе и уже готовился выйти, когда его исключили в пользу баска Франсиско Пагасы - это власть в Мадриде решила, что на поле должны быть представлены все регионы.

"Регионализм не может побеждать в сборной. Здесь спорт, а не политика, и играть должны лучшие", - Бернабеу очень злился.

Других шансов сыграть за "Фурию" у него не было. Уже в 1927-м Сантьяго завершил карьеру.

#RealMadrid campeón de la #CopaDelRey ???????? 1917.



Santiago Bernabeu (jugador) fue parte fundamental de aquel título logrado por los Merengues. Años después sería Presidente del club y hoy en día el estadio lleva su nombre. Prócer. pic.twitter.com/pAKlwOw7Qs — Revisionismo Fútbol (@rhdelfutbol) March 26, 2024

Завоевал Барселону

Кем он был потом? Продавцом билетов, экипировщиком, тренером - помогал "Реалу", как мог.

Когда же футбола не было, Бернабеу ходил на собрания ультраправых из CEDA, где вскоре показал себя как эталонный централист.

"Кастильцы из Месеты, центрального плато Испании, сформированные холодом и жарой, были крепче, поэтому и покорили остальные регионы. Именно Кастилия распространила свой язык по миру, и Кастилия была родиной всех подвигов, которые сделали Испанию великой. Извините, каталонцы, галисийцы и баски, но кастильцы были сильнее на поле боя, поэтому побеждали вас в каждую эпоху".

Конечно, когда в 1936 году началась война, Бернабеу не колебался в выборе стороны.

Сначала, правда, едва не погиб, ведь в Мадриде восстание провалилось, и Бернабеу переоделся медбратом, чтобы спрятаться в столичном госпитале.

Spain

Spanish civil war

1936

Revolutionary militia women in Spain

Photo by Robert Capa

Robert Capa was a Hungarian–American war photographer and photojournalist. He is considered by some to be the greatest combat and adventure photographer in history.

Robert Capa (born 1913, … pic.twitter.com/re7ZTPabWr — Ami salant (@amisalant) May 25, 2024

Уже потом он смог бежать во Францию, а тогда перешел границу возле Ируна, чтобы стать добровольцем в бригаде Муньоса Грандеса - будущего командира Голубой дивизии.

О своих военных успехах дон Сантьяго не упоминал, но полученные во время боев "Крус де Милитар", "Крус де Герра" и "Крус де Кампанья" намекают, что воевал он упорно и храбро. В марте 1939-го Бернабеу был в числе первых франкистов, кто зашел в Барселону и поставил точку в войне.

Впоследствии в эпоху Франко это очень ему помогало — Бернабеу позволял себе больше других. Например, когда министр сельского хозяйства Рафаэль Кавестани пришел на спарринг с Уругваем в компании посла, дон Сантьяго поднял обоих и указал на их места.

- А кто сидит на этом?

- Здесь сидит президент "Реала".

Страшнее была ссора со зловещим генералом Хосе Мильяном Астраем - фашистом, автором фразы "Смерть интеллекту!", которую он сказал прямо в лицо Мигелю де Унамуно. На войне Мильян Астрай потерял правый глаз и левую руку, и как фанат "Реала" часто ходил на трибуны, где неуклюже ухаживал за почтенными дамами. Бернабеу долго это терпел, но когда дошло до его жены, то приказал охране скрутить генерала и вывести со стадиона. Представляете?

Мильян Астрай уже на следующий день вызвал Бернабеу на дуэль, но спас Муньос Грандес - и больше героя войны на стадионе не видели.

Франко даже не среагировал, когда Бернабеу вручил клубный значок генералу непризнанного им Израиля Моше Даяну в 1973-м.

Фронтовое братство, именно. При жизни Каудильо президент "Реала" не раз повторял, что воевал на правильной стороне:

"Во время войны я был добровольцем против коммунизма и стал бы им и сегодня, несмотря на свой возраст".

Вместе с тем, когда диктатор умер, а дон Сантьяго постарел, то заговорил иначе:

"Я выбрал сторону в гражданской войне, а потом пожалел об этом, поэтому и не вспоминал часто. Что уж говорить сейчас, когда я больше не знаю, кто хорошие ребята, а кто плохие. Вы все должны помнить — хуже всего в войне то, что она создает больше плохих людей, чем убивает".

Santiago Bernabeu fue un militar al servicio del ejército de Franco, tomó Catalunya en 1938, aquí recibe la segunda copa de Europa a manos del Generalísimo Francisco Franco.



En agosto de 1939 recibía la "Medalla de Campaña" por las acciones realizadas durante la Guerra Civil. https://t.co/CHm3W3JskM pic.twitter.com/tI0CxMb1YA — ????????????ᴾᵉʳᵉᶦʳᵃ (@gusfop) April 17, 2023

Построил стадион

А вы знаете, как Сантьяго Бернабеу возглавил "Реал"?

Все из-за скандала в Кубке-1943, когда Мадрид дома в позорном матче победил "Барсу" 11:1.

Вратарь "Барсы" Луис Миро в тот вечер не мог стоять на воротах и шел к центру поля, потому что с трибун в него летели камни. "Чамартин" перестал быть местом для спорта - это была гладиаторская арена, и каталонцы на ней - как христиане при Нероне.

Когда Франко узнал, то свирепствовал - клубы подрывали его политику объединения Испании.

On 14 April 1931, the arrival of the Second Spanish Republic caused the club to lose the name Real and went back to Madrid Football Club.



On June 1943, Madrid beat Barcelona 11-1 in the second leg of the Copa del Rey. pic.twitter.com/E610c3DfEh — ????????????????????????????????️ (@NikolasRMFC) May 28, 2024

В результате и тех, и других оштрафовали на 25 тысяч песет, а также заставили заменить президентов. Новым лидером "Барсы" стал генерал-франкист Вендрелл Феррер. Ну, а "Реал" тогда же вместо Антонио Перальбы возглавил Сантьяго Бернабеу.

"Мое первое действие на посту - это отправить в Барселону письмо с предложением сыграть товарищеский матч. Эта вражда не продлится больше ни дня. Там, где "Барселону" освистывали, отныне ей будут аплодировать", - дон Сантьяго знал, как порадовать диктатора.

Ну, а уже следующим шагом Бернабеу выбрал строительство стадиона. Старый "Чамартин" разгромила артиллерия еще в Гражданскую, да и мал он был, скромен на фоне огромных амбиций нового босса.

Дона Сантьяго мало смущало, что "Реал" завершил чемпионат-1943 на 10-м месте, что на матчи ходило в среднем 16 тысяч фанов; что сосьос было лишь 15 тысяч.

Бернабеу для начала выпустил облигации, которые раскупили жители столицы. Далее он взял заем в Banco Mercantil e Industrial, которым руководил еще один его фронтовой товарищ Рафаэль Сальгадо. Ну, и наконец, строить арену пригласили лучшего архитектора Испании Педро Мугурусу — автора Долины павших и мавзолея Франко.

В успех затеи никто не верил. Бернабеу на каждом шагу напоминали, что страна в беде; что дети в пригородах голодают - из-за этого в Испании даже выросло поколение невысоких мужчин.

Тем не менее, в 1947-м "Нуэво Чамартин" был открыт и вмещал 75 тысяч зрителей.

Что было дальше? Уже через год количество сосьос "Реала" достигло 43 тысяч, а стадион заполнялся под завязку по цене 7 песо за билет. Так Мадрид получил деньги на первых "Галактикос".

"Барселона" была популярной, но спешил я больше из-за "Атлетико". Еще год — и главным клубом в городе стали бы они. Все их директора были полковниками армии, а половину состава "Реала" в войну убили". - Бернабеу всегда смотрел на вещи глобально.

Построил международный бренд

Так и возник европейский "Реал" - клуб, который указал другим дорогу.

Когда Альфредо Ди Стефано приехал с "Мильонариос" на спарринги, Бернабеу не пожалел никаких денег, чтобы оставить его у себя.

Когда Ференц Пушкаш сбежал из ненавистного соцлагеря, это Бернабеу не посмотрел на его лишний вес, а доверился таланту.

Для него это никогда не был вопрос денег. Как-то в утренней газете дон Сантьяго прочитал, что "Барселона" подпишет канарского таланта Луиса Моловни на следующий день. И что он сделал? Сначала узнал, что для экономии агент "Кулес" плывет на острова кораблем. Тогда позвонил своему помощнику Хасинто Квинкосесу, чтобы тот немедленно купил билет на самолет, а уже на Канарах пошел в банк и снял с клубного счета 100 тысяч песет банкнотами по 100 песет — дабы поразить новичка наповал.

"Перестань ныть мне в трубку, что ты его не знаешь, а просто возьми деньги и подпиши его" - такой была инструкция.

И что вы думаете? На Канарах не оказалось достаточно купюр, снять удалось "только" 75 тысяч, но и так Моловни в осадок выпал, и уже в следующем Эль Класико забил победный гол за "Реал".

Так работал Бернабеу, и когда L'Equipe пришла идея провести турнир лучших клубов континента, он ухватился за нее, ведь Испания для него стала уже тесноватой.

И вы знаете, что было потом. Пять титулов подряд, абсолютное доминирование.

Параллельно Бернабеу провел благотворительные матчи с "МЮ", чтобы собрать деньги для "Красных дьяволов" после Мюнхена. Также он отправил 100 тысяч песет "Валенсии", когда в 1957-м "Месталью" почти разрушило наводнение. Дон Сантьяго даже договорился с венгерскими коммунистами, чтобы те отпустили маму лидера "Барсы" Ласло Кубалы, и уже через неделю они встретились в Париже. Да, он вел себя, как король.

Это чуть не закончилось бедой. В 1961 году помощник босса Раймундо Сапорта в частной беседе жаловался, что долги клуба достигли 43 млн песо:

"Мы должны продолжать следить за тем, чтобы люди думали, будто мы плаваем в золоте. Если они поймут, как все на самом деле - будет беда".

Еще через год "Реал" вынужденно продал в "Ювентус" Луиса Дель Соля за 27 млн - на тот момент, это был самый крупный актив клуба, ведь звезды 50-х постарели.

О борьбе за КЕЧ речь больше не шла - "Реал" должен был спасать себя. В рамках экономии Сапорта предлагал сократить расходы на прессу, которые достигали 2 млн песо в год. За эти деньги Бернабеу всегда знал, что выйдет в печать завтра, а часто и влиял на передовицы.

Bernabeu da una charla a la plantilla en una presentación estival ante la mirada de Paco Gento, Antonio Calderón y Miguel Muñoz. pic.twitter.com/6qGDEHnV53 — Hemeroteca RMCF (@HemerotecaRMCF) October 4, 2019

Также огромные суммы шли на судей - золотые кольца, серьги женам, портсигары из ценного дерева. Как вспоминал помощник босса Антонио Кальдерон, "Бернабеу знал, когда день рождения у арбитра из Сегунды, и тот обязательно получал от него подарок".

Не нажил богатства

Само собой, "Реал" пришел в себя после кризиса начала 60-х.

Отчасти помог запрет на легионеров, который - совпало или нет? - объявило правительство в 1962-м, и тем сильно урезало расходы всем клубам Примеры.

Ну, а когда в 1973-м рынок вновь открылся, "Реал" уже выздоровел и был готов. Бернабеу не уговорил на переезд Кройфа, зато привез Нетцера и Брайтнера, которые впоследствии признавали, что так о них не заботился больше никто.

"Дон Сантьяго повторял, что самое важное - смирение. Мало вести себя правильно - он также должен был это увидеть. Было немыслимо прийти к нему надутым, как индюк. Он не любил моды, не любил экстравагантных причесок. С ним командные обеды часто проходили в тишине. Чтобы выпросить у дона Сантьяго право купить дорогой автомобиль, у Ди Стефано ушло два года", - вспоминал Амансио.

Также Игнасио Соко, когда попросил Бернабеу сыграть прощальный матч с "Баварией", был очень удивлен.

- Зачем? Это важно для тебя или для "Баварии"?

- Я только хочу, чтобы как можно больше людей пришли на трибуны. На "Баварию" придут...

- Тогда я все улажу.

И знаете, что? "Бернабеу" привез "Панатинаикос", который тогда был в силе под руководством Пушкаша. Греки согласились на билеты всего по 2 песо - и мечта Соко сбылась; на стадионе собралось более 100 тысяч мадридцев.

Примечательно, что Бернабеу воспитывал футболистов, но никогда не имел своих детей и женился только в 40 лет - на вдове своего лучшего друга Валеро Риверы, погибшего от рук левых в квартале Усера.

Жена Мария Валенсиано описывала мужа как ипохондрика. Он мог быть образцовым джентльменом, а уже через полчаса ругаться, как портовый грузчик.

Bernabeu, Luyk y María Valenciano (esposa de Bernabéu), con la sexta Copa de Europa de baloncesto. pic.twitter.com/UYWWAu1TRi — Hemeroteca RMCF (@HemerotecaRMCF) April 5, 2020

Любимые хобби - сельское хозяйство и рыбалка. Когда в 1977-м у Бернабеу диагностировали рак, он все больше времени уделял им, хотя и матчи тоже не пропускал. Пирри вспоминал, что Бернабеу с сигарой в зубах ходил по стадиону и выключал свет, игнорируя врачей.

Ну, а когда пришло время умирать, то только на одно сетовал 83-летний президент: "Мария, я так и не увижу седьмого (Кубка чемпионов - прим. автора). Эту битву я все же проиграл".

На похороны к дону Сантьяго пришло более 100 тысяч человек - со всех концов света, даже президенты и король.

Но самое интересное было дальше — завещание. Невероятно, но все, что нажил Бернабеу - это "ветеранский" миллион песо на депозите в государственном банке; в 120 раз меньше, чем "Барселона" потратила на Кройфа. Абсолютно всего себя дон Сантьяго отдал "Реалу", а сам из клуба не взял ни копейки.