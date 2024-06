Капитан Жироны может перейти в Байер 04. Футболиста хочет сам Хаби Алонсо

В следующем сезоне "Байер 04" будет играть в Лиге Чемпионов. «Фармацевты» планируют на лето усиление команды, одним из вариантов является капитан "Жироны" Алеш Гарсия, сообщает Флориан Платтенберг.

С футболистом уже провели разговор, он дал свое согласие на трансфер. Контракт будет подписан до 2029 года. Сумма трансфера составит 15-20 млн евро.

