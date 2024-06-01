Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Жироны может перейти в Байер 04. Футболиста хочет сам Хаби Алонсо
Устная договоренность с футболистом и детали контракта
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В следующем сезоне "Байер 04" будет играть в Лиге Чемпионов. «Фармацевты» планируют на лето усиление команды, одним из вариантов является капитан "Жироны" Алеш Гарсия, сообщает Флориан Платтенберг.
С футболистом уже провели разговор, он дал свое согласие на трансфер. Контракт будет подписан до 2029 года. Сумма трансфера составит 15-20 млн евро.
???????? News Aleix #García | Negotiations in final stage now!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 31, 2024
New exclusive detail: García can sign a contract at @bayer04fussball until 2029!
Verbal agreement is done as revealed days ago. Transfer fee in the range of €15-20m.
Leverkusen, about completing the deal soon. Next… pic.twitter.com/US0jGxh0Vo
Напомним, что Гарсия в нынешнем сезоне Ла Лиги провел 37 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.
Популярное сейчас
- Трубин: Не понимаю, для чего португальским водителям поворотники - они их не используют
- Судаков и Конопля подтвердили, что Шахтер больше не живет в Emily Resort
- Довбик: Когда Серлот забил четыре гола Реалу, для меня это было немного шоком
- Анчелотти: У меня никогда больше не было игрока с такими большими яйцами, как у Рамоса
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО