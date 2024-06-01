  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Капитан Жироны может перейти в Байер 04. Футболиста хочет сам Хаби Алонсо
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Жироны может перейти в Байер 04. Футболиста хочет сам Хаби Алонсо

Испания
Обновлено

Устная договоренность с футболистом и детали контракта

Капитан Жироны может перейти в Байер 04. Футболиста хочет сам Хаби Алонсо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В следующем сезоне "Байер 04" будет играть в Лиге Чемпионов. «Фармацевты» планируют на лето усиление команды, одним из вариантов является капитан "Жироны" Алеш Гарсия, сообщает Флориан Платтенберг.

С футболистом уже провели разговор, он дал свое согласие на трансфер. Контракт будет подписан до 2029 года. Сумма трансфера составит 15-20 млн евро.

Напомним, что Гарсия в нынешнем сезоне Ла Лиги провел 37 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Этим летом Реал Мадрид попытается подписать Йозуа Киммиха
yellow-arrow
Гризманн - о своем будущем в Атлетико: Я намерен остаться
yellow-arrow
Довбик: Варианты у меня уже есть. Здесь самое главное – принять правильное решение
Хаби Алонсо Байер (Леверкузен) Алеиш Гарсия Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости