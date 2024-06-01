Гризманн - о своем будущем в Атлетико: Я намерен остаться

Нападающий "Атлетико Мадрид" Антуан Гризманн поделился мыслями касательно своего будущего.

"Мне поступали звонки, предложения, но я намерен остаться. Я хочу, чтобы «Атлетико» стал моим последним европейским клубом. Я рад выступать здесь", – приводит cлова Гризманна Mundo Deportivo.

Напомним, в этом сезоне Гризманн принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал восемь результативных передач.