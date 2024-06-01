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Гризманн - о своем будущем в Атлетико: Я намерен остаться

Испания
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Гризманн - о своем будущем в Атлетико: Я намерен остаться

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Атлетико Мадрид" Антуан Гризманн поделился мыслями касательно своего будущего.

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"Мне поступали звонки, предложения, но я намерен остаться. Я хочу, чтобы «Атлетико» стал моим последним европейским клубом. Я рад выступать здесь", – приводит cлова Гризманна Mundo Deportivo.

Напомним, в этом сезоне Гризманн принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал восемь результативных передач.

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Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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