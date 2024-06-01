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Этим летом Реал Мадрид попытается подписать Йозуа Киммиха

Испания

Нашли замену Тони Кроосу

Этим летом Реал Мадрид попытается подписать Йозуа Киммиха

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Мадрид" заинтересован в подписании полузащитника Баварии Йозуа Киммиха. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, мадридский "Реал" рассматривает 29-летнего немца в качестве замены Тони Кроосу, который недавно объявил о завершении карьеры после Евро-2024. Отмечается, что Киммих также находится в сфере интересов "Барселоны" и "Манчестера Сити".

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Напомним, за этот сезон Киммих сыграл в 43 матчах, во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и отдал 10 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.

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Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Йозуа Киммих
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Источник:
Вild
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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