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Этим летом Реал Мадрид попытается подписать Йозуа Киммиха
Нашли замену Тони Кроосу
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Мадрид" заинтересован в подписании полузащитника Баварии Йозуа Киммиха. Об этом сообщает Bild.
По информации источника, мадридский "Реал" рассматривает 29-летнего немца в качестве замены Тони Кроосу, который недавно объявил о завершении карьеры после Евро-2024. Отмечается, что Киммих также находится в сфере интересов "Барселоны" и "Манчестера Сити".
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Напомним, за этот сезон Киммих сыграл в 43 матчах, во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и отдал 10 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.
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