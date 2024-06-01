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Спортдир Барсы предложил новый пункт в контрактах футболистов команды

Испания
Обновлено

Контракт расторгается, если игрока не зарегистрируют до 12 августа

Спортдир Барсы предложил новый пункт в контрактах футболистов команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Барселоны" Деку может включить в контракты специальный пункт.

По информации источника, Деку включит пункт в контракты некоторых игроков, включая Серхи Роберто, по предложению о продлении. В пункте указано, что если клуб не сможет зарегистрировать игрока до 12 августа, клуб может расторгнуть контракт без каких-либо юридических или финансовых последствий. Отмечается, что Серхи Роберто больше не уверен в продлении контракта по этому пункту.

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Напомним, с приходом нового тренера "Барселона" попытается разгрузить состав, чтобы Флик смог приобрести желаемых игроков.

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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Вarcelinius
01.06.2024 в 12:49
Капитана скамейки уволить? Да я вас блъ!
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
01.06.2024 в 12:49
Капитана скамейки уволить? Да я вас блъ!
Ответить
0
0

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