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Спортдир Барсы предложил новый пункт в контрактах футболистов команды
Контракт расторгается, если игрока не зарегистрируют до 12 августа
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Барселоны" Деку может включить в контракты специальный пункт.
По информации источника, Деку включит пункт в контракты некоторых игроков, включая Серхи Роберто, по предложению о продлении. В пункте указано, что если клуб не сможет зарегистрировать игрока до 12 августа, клуб может расторгнуть контракт без каких-либо юридических или финансовых последствий. Отмечается, что Серхи Роберто больше не уверен в продлении контракта по этому пункту.
Напомним, с приходом нового тренера "Барселона" попытается разгрузить состав, чтобы Флик смог приобрести желаемых игроков.
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