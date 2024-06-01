Спортдир Барсы предложил новый пункт в контрактах футболистов команды

Спортивный директор "Барселоны" Деку может включить в контракты специальный пункт.

По информации источника, Деку включит пункт в контракты некоторых игроков, включая Серхи Роберто, по предложению о продлении. В пункте указано, что если клуб не сможет зарегистрировать игрока до 12 августа, клуб может расторгнуть контракт без каких-либо юридических или финансовых последствий. Отмечается, что Серхи Роберто больше не уверен в продлении контракта по этому пункту.

Напомним, с приходом нового тренера "Барселона" попытается разгрузить состав, чтобы Флик смог приобрести желаемых игроков.