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Ривалдо: Барселоне нужно добавить в команду еще двух или трех игроков

Испания

Дал советы Барселоне

Ривалдо: Барселоне нужно добавить в команду еще двух или трех игроков

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший игрок "Барселоны" Ривалдо поделился мыслями о том, что нужно сделать каталонцам, чтобы добиться успеха в новом сезоне.

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"Чтобы вернуться на свое место, "Барселоне" нужен хороший специалист, Флик подходит под эту кандидатуру. "Барселоне" нужно добавить в команду еще двух или трех игроков, потому что ей нужно усилить состав, чтобы бороться за победу в таких важных соревнованиях, как Лига чемпионов, Ла Лига и Кубок Испании.

Знаю, клуб в не самой простой ситуации, и им нужно ответственно относиться к финансам, но, считаю, что трех известных и хороших футболистов будет достаточно, чтобы команда сделала шаг вперед в следующем сезоне", — сказал Ривалдо.

Напомним, Ханс-Дитер Флик подписал с "Барселоной" контракт на два года. 59-летний специалист стал третьим немецким тренером в истории клуба.

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Источник:
Betfair
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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