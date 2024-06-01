Ривалдо: Барселоне нужно добавить в команду еще двух или трех игроков

Бывший игрок "Барселоны" Ривалдо поделился мыслями о том, что нужно сделать каталонцам, чтобы добиться успеха в новом сезоне.

"Чтобы вернуться на свое место, "Барселоне" нужен хороший специалист, Флик подходит под эту кандидатуру. "Барселоне" нужно добавить в команду еще двух или трех игроков, потому что ей нужно усилить состав, чтобы бороться за победу в таких важных соревнованиях, как Лига чемпионов, Ла Лига и Кубок Испании.

Знаю, клуб в не самой простой ситуации, и им нужно ответственно относиться к финансам, но, считаю, что трех известных и хороших футболистов будет достаточно, чтобы команда сделала шаг вперед в следующем сезоне", — сказал Ривалдо.