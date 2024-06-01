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Куртуа – о Лунине: Мне очень жаль
Прокомментировал свой выход в старт
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Голкипер "Реал Мадрида" Тибо Куртуа прокомментировал о том, что он выйдет в стартовом составе на финал Лиги чемпионов.
"Для меня это здорово, что я могу сыграть в финале Лиги чемпионов, но мне очень жаль Лунина", – сказал Куртуа.
Напомним, в преддверии матча главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти принял решение, что на воротах против дортмундской "Боруссии" будет стоять Тибо Куртуа, а Андрей Лунин останется в запасе.
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Источник:Real Madrid Exclusivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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vlotko (Броди)
01.06.2024 в 14:44
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