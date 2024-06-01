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Куртуа – о Лунине: Мне очень жаль

Испания

Прокомментировал свой выход в старт

Куртуа – о Лунине: Мне очень жаль

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

Голкипер "Реал Мадрида" Тибо Куртуа прокомментировал о том, что он выйдет в стартовом составе на финал Лиги чемпионов.

"Для меня это здорово, что я могу сыграть в финале Лиги чемпионов, но мне очень жаль Лунина", – сказал Куртуа.

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Напомним, в преддверии матча главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти принял решение, что на воротах против дортмундской "Боруссии" будет стоять Тибо Куртуа, а Андрей Лунин останется в запасе.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Real Madrid Exclusivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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vlotko (Броди)
01.06.2024 в 14:44
Якщо " дуже шкода " так заяви, що в тебе рецидив старої травми, чи підвищилася температура і відчуваєш недомагання... варіантів багато.
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0
1
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Комментарии 1
vlotko (Броди)
01.06.2024 в 14:44
Якщо " дуже шкода " так заяви, що в тебе рецидив старої травми, чи підвищилася температура і відчуваєш недомагання... варіантів багато.
Ответить
0
1

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