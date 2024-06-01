Куртуа – о Лунине: Мне очень жаль

Голкипер "Реал Мадрида" Тибо Куртуа прокомментировал о том, что он выйдет в стартовом составе на финал Лиги чемпионов.

"Для меня это здорово, что я могу сыграть в финале Лиги чемпионов, но мне очень жаль Лунина", – сказал Куртуа.

Напомним, в преддверии матча главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти принял решение, что на воротах против дортмундской "Боруссии" будет стоять Тибо Куртуа, а Андрей Лунин останется в запасе.