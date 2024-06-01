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Эвертон из-за ФФП готов продать Амаду Онана. Барса и Бавария нацелены на опорника
Игрок предпочитает Испанию
Фото: EFE
"Барселоне" и "Баварии" интересен Амаду Онана, сообщает Sport.es.
По информации издания, "Барселона" была заинтересована в бельгийце еще в прошлом году, но из-за большой суммы трансфера отказалась от идеи купить опорника, сейчас же "Эвертон" должен продать нескольких игроков до 30 июня, чтобы вписаться в требования финансового фэйр-плей. Такая ситуация поможет "Барсе" купить Онана по комфортной цене.
Отмечается, что за игроком также следит "Бавария", но 22-летний бельгиец склонен перейти в "Барсу", чем в "Баварию".
Напомним, за этот сезон Онана отыграл 37 матчей, во всех турнирах, в который отметился 3 голами и 1 результативной передачей.
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