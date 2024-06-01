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Лунин присоединился к Реалу в Лондоне

Испания
Обновлено

Приехал отдельно от команды

Лунин присоединился к Реалу в Лондоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин прибыл в английский Лондон, где сегодня пройдет финал Лиги чемпионов. Он уже присоединился к команде в отеле.

Напомним, что эту неделю украинец болел гриппом. Поэтому мадридский клуб принял решение, что игроку лучше будет добраться Лондона самостоятельно, чтобы не подвергать опасности всех других футболистов.

Финал Лиги чемпионов между "Боруссией" Д и "Реалом" состоится сегодня, 1-го июня, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало игры - в 22:00.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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