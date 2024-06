Лунин присоединился к Реалу в Лондоне

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин прибыл в английский Лондон, где сегодня пройдет финал Лиги чемпионов. Он уже присоединился к команде в отеле.

Напомним, что эту неделю украинец болел гриппом. Поэтому мадридский клуб принял решение, что игроку лучше будет добраться Лондона самостоятельно, чтобы не подвергать опасности всех других футболистов.

???? @AndreyLunin13 joins up with the team in London.#RealMadrid | #UCLfinal