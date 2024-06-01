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Лунин присоединился к Реалу в Лондоне
Приехал отдельно от команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин прибыл в английский Лондон, где сегодня пройдет финал Лиги чемпионов. Он уже присоединился к команде в отеле.
Напомним, что эту неделю украинец болел гриппом. Поэтому мадридский клуб принял решение, что игроку лучше будет добраться Лондона самостоятельно, чтобы не подвергать опасности всех других футболистов.
???? @AndreyLunin13 joins up with the team in London.#RealMadrid | #UCLfinal— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) June 1, 2024
Финал Лиги чемпионов между "Боруссией" Д и "Реалом" состоится сегодня, 1-го июня, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало игры - в 22:00.
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