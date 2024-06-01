Барселона все же хочет оставить Феликса, но позиция Атлетико неизвестна

Местная пресса сообщает, что "сине-гранатовые" рассматривают вариант продления аренды Жоау. Отмечается, что новый тренер "блаугранас" не будет против этого решения, хотя ранее поступала другая информация. Полноценный трансфер из-за финансовых соображений невозможен.

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Футболисту тоже нравится подобное развитие событий, вот только окончательное слово за "матрасниками". По всей вероятности, "кольчонерос" попытаются продать игрока, но все зависит от переговоров с "Барселоной" и позиции АтМ.

В прошедшем сезоне Феликс оформил 15 результативных действий в 45 встречах во всех турнирах.