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Барселона все же хочет оставить Феликса, но позиция Атлетико неизвестна
Португалец может еще один сезон провести в Каталонии
Getty Images / Global Images Ukraine
Местная пресса сообщает, что "сине-гранатовые" рассматривают вариант продления аренды Жоау. Отмечается, что новый тренер "блаугранас" не будет против этого решения, хотя ранее
Футболисту тоже нравится подобное развитие событий, вот только окончательное слово за "матрасниками". По всей вероятности, "кольчонерос" попытаются продать игрока, но все зависит от переговоров с "Барселоной" и позиции АтМ.
В прошедшем сезоне Феликс оформил 15 результативных действий в 45 встречах во всех турнирах.
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