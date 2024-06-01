Сотрудник Реала с 20-летним стажем – об атмосфере в команде: Я такого никогда не видел

В контексте перехода Килиана Мбаппе в "Реал" мнения поклонников футбола разделились. Одна сторона считает, что француз будет плохо влиять на атмосферу. Один из работников "сливочных" конфиденциально поделился о настоящем положении дел вне футбольного поля и медиа:

“Я работаю в клубе почти 20 лет и такого никогда не видел. Все игроки вежливы, воспитаны, улыбаются, уважают других. Мы ощущаем, что в команде существует симбиоз. Им действительно приятно проводить время вместе”, – сказал сотрудник "лос бланкос".

Отмечается, что "национальных кланов" в коллективе нет, а молодые футболисты стараются учиться у опытных.