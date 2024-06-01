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Сотрудник Реала с 20-летним стажем – об атмосфере в команде: Я такого никогда не видел

Испания
Обновлено

Сотрудник на условиях анонимности рассказал о закулисье клуба

Сотрудник Реала с 20-летним стажем – об атмосфере в команде: Я такого никогда не видел

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

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В контексте перехода Килиана Мбаппе в "Реал" мнения поклонников футбола разделились. Одна сторона считает, что француз будет плохо влиять на атмосферу. Один из работников "сливочных" конфиденциально поделился о настоящем положении дел вне футбольного поля и медиа:

“Я работаю в клубе почти 20 лет и такого никогда не видел. Все игроки вежливы, воспитаны, улыбаются, уважают других. Мы ощущаем, что в команде существует симбиоз. Им действительно приятно проводить время вместе”, – сказал сотрудник "лос бланкос".

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Отмечается, что "национальных кланов" в коллективе нет, а молодые футболисты стараются учиться у опытных.

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Источник:
L’Équipe
Опубликовал: Александр Симченко
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