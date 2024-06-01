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Атлетик продлил контракт с основным центральным защитником
Один из лучших в команде
Фото: Атлетік
"Атлетик" объявил о продолжении сотрудничества с центральным защитником Дани Вивианом. Испанец подписал новый контракт до 30-го июня 2032-го года.
Замечательные выступления в клубе обеспечили игроку дебют за сборную Испании в товарищеском матче с Колумбией в марте этого года. Его рыночная стоимость по состоянию на сейчас - 23,8 млн евро.
❤️ #Vivian2032#AthleticClub ???? pic.twitter.com/9CDjQllA7N— Athletic Club (@AthleticClub) June 1, 2024
В этом сезоне Вивиан провел за "Атлетик" 40 матчей (37 - со старта). Это его рекорд по количеству проведенных игр за сезон.
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