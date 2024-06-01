Атлетик продлил контракт с основным центральным защитником

"Атлетик" объявил о продолжении сотрудничества с центральным защитником Дани Вивианом. Испанец подписал новый контракт до 30-го июня 2032-го года.

Замечательные выступления в клубе обеспечили игроку дебют за сборную Испании в товарищеском матче с Колумбией в марте этого года. Его рыночная стоимость по состоянию на сейчас - 23,8 млн евро.

В этом сезоне Вивиан провел за "Атлетик" 40 матчей (37 - со старта). Это его рекорд по количеству проведенных игр за сезон.