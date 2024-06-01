Модрич подписал новый контракт с Реалом - источник

Журналист Джанлука Ди Марцио располагает информацией, что полузащитник "Реала" Лука Модрич подписал с клубом новый контракт. Соглашение будет действовать до июня 2025 года. Объявление этой новости должно состояться на следующей неделе.

Модрич играет за "Реал" с 2012 года. В текущем сезоне хорват провел за "сливочных" 45 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 7 ассистов.

Напомним, что контракт Модрича заканчивался в июне этого года. Его рыночная стоимость - 8,3 млн евро.