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Модрич подписал новый контракт с Реалом - источник
Легенда остается
фото - Getty Images
Журналист Джанлука Ди Марцио располагает информацией, что полузащитник "Реала" Лука Модрич подписал с клубом новый контракт. Соглашение будет действовать до июня 2025 года. Объявление этой новости должно состояться на следующей неделе.
Модрич играет за "Реал" с 2012 года. В текущем сезоне хорват провел за "сливочных" 45 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 7 ассистов.
Напомним, что контракт Модрича заканчивался в июне этого года. Его рыночная стоимость - 8,3 млн евро.
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Источник:gianlucadimarzio.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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