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СМИ: Ювентус интересуется Гринвудом

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Нападающий не хочет возвращаться из Хетафе в МЮ

СМИ: Ювентус интересуется Гринвудом

Фото: Getty Images

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Мэйсон Гринвуд может стать игроком "Ювенутса". Об этом сообщает GOAL.

По информации источника, нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд, выступающий в этом сезоне на правах аренды за "Хетафе", может стать игроком "Ювенутса". Англичанин является основной целью Ювентуса этим летом. Отмечается, что за 22-летним нападающим также следят "Барселона", "Атлетико Мадрид" и "Боруссия Дортмунд".

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Напомним, за этот сезон Гринвуд сыграл в 36 матчах, во всех турнирах, в которых отличился 10 голами и отдал 6 результативных передач. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

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Источник: Бавария присматривается к Виктору Цыганкову
Ювентус (Турин) Хетафе Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд
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Источник:
GOAL
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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