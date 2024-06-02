СМИ: Ювентус интересуется Гринвудом

Мэйсон Гринвуд может стать игроком "Ювенутса". Об этом сообщает GOAL.

По информации источника, нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд, выступающий в этом сезоне на правах аренды за "Хетафе", может стать игроком "Ювенутса". Англичанин является основной целью Ювентуса этим летом. Отмечается, что за 22-летним нападающим также следят "Барселона", "Атлетико Мадрид" и "Боруссия Дортмунд".

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Напомним, за этот сезон Гринвуд сыграл в 36 матчах, во всех турнирах, в которых отличился 10 голами и отдал 6 результативных передач. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.