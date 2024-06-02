Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, сколько будет зарабатывать в Флик в Барселоне - Плеттенберг
9-11 млн евро в год
Фото: twitter.com/DFB_Team
Журналист Флориан Плеттенберг поделился информацией, сколько будет зарабатывать Флик в "Барсе".
По имеющейся информацией, зарплата Флика будет составлять около 9-11 миллионов евро в год до вычета налогов, плюс потенциальные бонусы.
???????? Excl. Detail #Flick | There are many incorrect reports about his salary circulating. Understand, Flick's salary at FC Barcelona is around €9-11m gross per year plus potential bonuses.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 1, 2024
ℹ️ Negotiations with Westermann still ongoing. Flick absolutely wants Westermann in his… pic.twitter.com/eZSnZNIsNs
Напомним, 29 мая Флик официально стал новым главным тренером "Барсы". Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее пост главного тренера "Барселоны" занимал Хави.
Популярное сейчас
- Лига чемпионов — это их турнир. Боруссия Д — Реал Мадрид 0:2. Видео голов и обзор финала
- Реал Мадрид одолел Боруссию и выиграл Лигу чемпионов-2024
- Черноморец попрощался с Брагару
- За его прозвище сражались Довбик, Серлот и Беллингем. Кто такой Пичичи
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО