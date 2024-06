Стало известно, сколько будет зарабатывать в Флик в Барселоне - Плеттенберг

Журналист Флориан Плеттенберг поделился информацией, сколько будет зарабатывать Флик в "Барсе".

По имеющейся информацией, зарплата Флика будет составлять около 9-11 миллионов евро в год до вычета налогов, плюс потенциальные бонусы.

???????? Excl. Detail #Flick | There are many incorrect reports about his salary circulating. Understand, Flick's salary at FC Barcelona is around €9-11m gross per year plus potential bonuses.



ℹ️ Negotiations with Westermann still ongoing. Flick absolutely wants Westermann in his… pic.twitter.com/eZSnZNIsNs