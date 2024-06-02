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Стало известно, сколько будет зарабатывать в Флик в Барселоне - Плеттенберг

Испания

9-11 млн евро в год

Стало известно, сколько будет зарабатывать в Флик в Барселоне - Плеттенберг

Фото: twitter.com/DFB_Team

Новина українською

Журналист Флориан Плеттенберг поделился информацией, сколько будет зарабатывать Флик в "Барсе".

По имеющейся информацией, зарплата Флика будет составлять около 9-11 миллионов евро в год до вычета налогов, плюс потенциальные бонусы.

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Напомним, 29 мая Флик официально стал новым главным тренером "Барсы". Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее пост главного тренера "Барселоны" занимал Хави.

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Источник: Бавария присматривается к Виктору Цыганкову
Барселона Ханси Флик
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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