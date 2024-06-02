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Джуд Беллингем провел свой самый результативный сезон в клубной карьере

Испания

Парню всего лишь 20 лет

Джуд Беллингем провел свой самый результативный сезон в клубной карьере

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" провел великолепную кампанию, выиграв Ла Лигу, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов. Одним из творцов такого успеха был Джуд Беллингем, который провел свой первый сезон в составе "сливочных" после перехода из дортмундской "Боруссии".

Англичанин в 42 поединках за "Реал" отметился 23 голами и 13 передачами и это является его самой результативной кампанией в клубной карьере. Кроме того, в течение всех трех сезонов в составе "Боруссии", Джуд Беллингем забил 24 гола и отдал 25 ассистов в 132 поединках во всех турнирах.

Напомним, что английский полузащитник перешел в "Реал" в прошлом году за 103 млн евро. Кроме того, "Боруссия" получит дополнительные 25 млн евро, поскольку дортмундцы уступили мадридцам в финале Лиги чемпионов, тогда как в трансфере Джуда Беллингема был прописан бонус за победу "сливочных" в самом престижном еврокубке.

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Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ла Лига Джуд Беллингем
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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