Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джуд Беллингем провел свой самый результативный сезон в клубной карьере
Парню всего лишь 20 лет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" провел великолепную кампанию, выиграв Ла Лигу, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов. Одним из творцов такого успеха был Джуд Беллингем, который провел свой первый сезон в составе "сливочных" после перехода из дортмундской "Боруссии".
Англичанин в 42 поединках за "Реал" отметился 23 голами и 13 передачами и это является его самой результативной кампанией в клубной карьере. Кроме того, в течение всех трех сезонов в составе "Боруссии", Джуд Беллингем забил 24 гола и отдал 25 ассистов в 132 поединках во всех турнирах.
Напомним, что английский полузащитник перешел в "Реал" в прошлом году за 103 млн евро. Кроме того, "Боруссия" получит дополнительные 25 млн евро, поскольку дортмундцы уступили мадридцам в финале Лиги чемпионов, тогда как в трансфере Джуда Беллингема был прописан бонус за победу "сливочных" в самом престижном еврокубке.
Популярное сейчас
- Завоевал Барселону, исправил 11:1 и тратил 2 млн на журналистов: Сантьяго Бернабеу — главный президент в истории футбола
- Куртуа: За все надо благодарить Андрея Лунина
- Чжилей грубо нокаутировал Уайлдера и поставил жирный крест на его карьере
- Анчелотти: У меня никогда больше не было игрока с такими большими яйцами, как у Рамоса
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО