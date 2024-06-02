Гарсия Пимьента - новый главный тренер Севильи

Франсиско Хавьер Гарсия Пимьента официально стал новым рулевым "Севильи". Испанец подписал контракт с клубом по схеме "один год с возможностью продления контракта еще на один сезон".

Ранее Гарсия Пимьента тренировал "Лас-Пальмас" в течение 2,5 лет. В прошлом году с "желтыми" он занял второе место в Сегунде, что позволило команде подняться в классе. В этом сезоне "Лас-Пальмас" под руководством Гарсии Пименты финишировал 16-м в Ла Лиге.

Напомним, что "Севилья" завершила нынешнюю кампанию в испанском чемпионате на 14-й позиции.