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Гарсия Пимьента - новый главный тренер Севильи

Испания

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Гарсия Пимьента - новый главный тренер Севильи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Франсиско Хавьер Гарсия Пимьента официально стал новым рулевым "Севильи". Испанец подписал контракт с клубом по схеме "один год с возможностью продления контракта еще на один сезон".

Ранее Гарсия Пимьента тренировал "Лас-Пальмас" в течение 2,5 лет. В прошлом году с "желтыми" он занял второе место в Сегунде, что позволило команде подняться в классе. В этом сезоне "Лас-Пальмас" под руководством Гарсии Пименты финишировал 16-м в Ла Лиге.

Напомним, что "Севилья" завершила нынешнюю кампанию в испанском чемпионате на 14-й позиции.

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Севилья Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
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Источник:
Севілья
Опубликовал: Александр Гресь
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