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Фабрицио Романо: Килиан Мбаппе стал игроком Реал Мадрида

Испания
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Фабрицио Романо: Килиан Мбаппе стал игроком Реал Мадрида

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий Килиан Мбаппе стал игроком "Реал Мадрида". Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По имеющейся информацией, все договоры между сторонами согласованы, контракт подписан. Официальное объявление состоится на следующей неделе. Француз присоединился к мадридскому "Реалу" как свободный агент. Отмечается, что контракт с мадридским "Реалом", рассчитанный до 2029 года.

Напомним, за этот сезон Мбаппе сыграл 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
02.06.2024 в 14:59
Тримтіть прихильники старої потаскухи-барсюхи ! Відгрібати вам і відгрібати !
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
02.06.2024 в 14:59
Тримтіть прихильники старої потаскухи-барсюхи ! Відгрібати вам і відгрібати !
Ответить
1
0

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