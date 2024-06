Фабрицио Романо: Килиан Мбаппе стал игроком Реал Мадрида

Нападающий Килиан Мбаппе стал игроком "Реал Мадрида". Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По имеющейся информацией, все договоры между сторонами согласованы, контракт подписан. Официальное объявление состоится на следующей неделе. Француз присоединился к мадридскому "Реалу" как свободный агент. Отмечается, что контракт с мадридским "Реалом", рассчитанный до 2029 года.

Kylian Mbappé to Real Madrid, HERE WE GO! Every document has been signed, sealed and completed.



Real Madrid, set to announce Mbappé as new signing next week after winning the Champions League.



Mbappé made his decision in February; he can now be considered new Real player.