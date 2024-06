Наследник восьмерки Крооса. Известно, кто возьмет 8-й номер

Полузащитник "Реал Мадрида" Федерико Вальверде возьмет номер восемь после ухода Тони Крооса. Об этом сообщает Фабрицио Романо

⚪️8️⃣ Fede Valverde will become new Real Madrid number 8 after Toni Kroos.



“I love number 15, my dream at Real Madrid started with this number… but yes, I will change it in two months”.



“Let’s say that chapter finished quite well!”. pic.twitter.com/KzdMJ57vkV