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Наследник восьмерки Крооса. Известно, кто возьмет 8-й номер
Федерико Вальверде
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реал Мадрида" Федерико Вальверде возьмет номер восемь после ухода Тони Крооса. Об этом сообщает Фабрицио Романо
"Я люблю номер 15, моя мечта в "Реале" началась с него. Но да, я сменю его через два месяца", — сказал Вальверде.
⚪️8️⃣ Fede Valverde will become new Real Madrid number 8 after Toni Kroos.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2024
“I love number 15, my dream at Real Madrid started with this number… but yes, I will change it in two months”.
“Let’s say that chapter finished quite well!”. pic.twitter.com/KzdMJ57vkV
Напомним, Федерико Вальверде присоединился к мадридскому "Реалу" летом 2018 года. За этот сезон полузащитник отыграл 54 матча, в которых забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.
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