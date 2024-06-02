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Наследник восьмерки Крооса. Известно, кто возьмет 8-й номер

Испания

Федерико Вальверде

Наследник восьмерки Крооса. Известно, кто возьмет 8-й номер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Реал Мадрида" Федерико Вальверде возьмет номер восемь после ухода Тони Крооса. Об этом сообщает Фабрицио Романо

"Я люблю номер 15, моя мечта в "Реале" началась с него. Но да, я сменю его через два месяца", — сказал Вальверде.

Напомним, Федерико Вальверде присоединился к мадридскому "Реалу" летом 2018 года. За этот сезон полузащитник отыграл 54 матча, в которых забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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