Равных Реалу снова нет. Перес и Анчелотти привели команду к абсолютному величию

Финал Лиги чемпионов был слишком простым для команды Карло Анчелотти.

"Боруссия" сопротивлялась на старте, даже создала несколько удобных моментов, но слишком нервничала, чтобы довести их до ума.

Видели нелепые жёлтые Шлоттербека и Забитцера за споры в конце тайма? Вот оно. От Мадрида требовалось лишь ускориться и нанести решающий удар, что и сделал Дани Карвахаль с навеса Тони Крооса.

Банальный матч - сколько таких эти двое выиграли для "Реала"? Вместе с Начо и Модричем у них уже по 6 побед в ЛЧ.

Тони это даже надоело, и он уходит на пенсию всего в 34 года, имея за спиной 10 сезонов в Мадриде, в каждом из которых Кроос пасовал с точностью более 90%. В своей последней Ла Лиге он отдал 8 голевых.

Toni Kroos' reaction after assisting Dani Carvajal's goal in the UCL final.

The calmest man in the stadium.





Вот что такое "Реал"-2024 - это когда из футбола идут не из-за травм, а от пресыщения.

***

И еще феноменально удачные решения — давно такого не было ни у кого.

Вот кто верил, что Джуд Беллингем стартует настолько круто? Что он забьет 23 гола и отдаст 13 ассистов в первом же сезоне?

При том Джуд не унижал доходяг, а решал самое важное - победил "Барсу" сперва осенью...



...а затем и весной. В каждом случае - с голом в добавленное время.



Со времён Криштиану Испания не видела 100-миллионного новичка, играющего на 100 млн. Гризманн, Азар, Дембеле с Коутиньо, Жоау Феликс — все провалились. И вот наконец-то попадание.

Браим Диас — и подавно неочевидный выбор, которому долгое время не было позиции в Мадриде, но перестройка Анчелотти в "ромб" напомнила, какой же это крутой дриблер.

Brahim Diaz off the bench after 65 minutes to dismantle Dortmund's exhausted defense





А гол на поле "РБ Лейпциг"? Ничего в тот вечер не клеилось у "Сливочных", и тогда он выдал вот это.

This Brahim Diaz goal Vs RB Leipzig.

What a magician





Арда Гюлер — спорный вариант, но получив время он немедленно забил 6 голов в 5 матчах. Больше, чем у Педри и Гави вместе взятых.

А Хоселу? 34-летний ветеран, воспитанник "Ла Фабрики", который дебютировал за Мадрид еще когда в команде были Дудек, Карвалью и Адебайор. Его путь не был легким - Хоселу прошел немецкие, английские и испанские середняки, даже в Сегунде год побегал. И вот "Реал" вернул его домой — и Хоселу забил победный дубль на последних секундах полуфинала ЛЧ. Чем не история для книги?

***

Вот что такое "Реал"-2024 - они пишут истории. В том числе - и истории преодоления, когда потеря будто и не потеря вовсе.

Так было с Тибо Куртуа - казалось бы, лучшим голкипером на планете, которого невозможно заменить. Но что сделал Андрей Лунин?

"Неожиданно мы выяснили, что в Мадриде есть еще один сильный голкипер с великолепными качествами", - удивлялся Сантьяго Каньисарес, не последний человек в этом ремесле.

Карло Анчелотти взял время, чтоб это переварить, принять нового Лунина, а уже затем — 9 сейвов против "Лейпцига", 8 — против "Сити", два отраженных пенальти в главной серии сезона на "Этихаде". Пижонство Бернарду Силвы там запомнят надолго, никаких сомнений.

Bernardo Silva subestimó a Lunin por lo que le hizo en la ida y acabó provocando la derrota de su equipo. No hay nada mejor que ganar a la prepotencia.pic.twitter.com/r5yeIejwuq — rad ???????? (@Radical_Vini) April 18, 2024

Лунин пропустил финал ЛЧ вроде из-за простуды, но больше всего из-за Куртуа, который успел вернуться, но партнёры приветствовали его, как равного - впервые за 6 лет в Мадриде.

И так везде. Эдер Милитао порвал кресты? Ничего страшного, есть безотказный Начо. Грубиян, конечно, но какой характер!? Он единственный "кантерано" в этом составе, кто никогда не покидал клуб. Даже Карвахаль год отбегал в аренде в Германии.

Травма Алабы? Есть Чуамени. Опорник, конечно, и ему не нравится защита, но как можно отказать Анчелотти? Модричу? Кроосу?

• Raúl Gonzalez did it in 2002

• Iker Casillas did it in 2014

• Sergio Ramos did it in 2016, 2017, 2018





Вылетел ещё и Орельен? Что ж, Рюдигер заиграл вдвое активнее, а в центре добавил гибкости и перехватов Камавинга.

Вот что такое "Реал"-2024 - у них всегда были решения. Как победить команду, которая теряет Карвахаля, выпускает на Класико Васкеса, а тот зарабатывает пенальти, забивает сам и отдает голевую?

***

Не всегда все было так эффектно, это правда.

"Реал" легко громил "весельчаков", вроде Мичела или Хави.

Когда же соперник упирался, они свое выгрызали. Модрич забил шедевр "Севилье" на 81-й минуте, Васкес пробил "Алавес" на 90-й, Беллингем дожал "Унион" на 94-й.



Лишь дважды хватка подвела и "Реал" проиграл — оба раза против самого кусачего в лиге "Атлетико" Диего Симеоне. Оглядываясь назад, это тоже было важно. "Матрасники" приземляли Мадрид, не давали ему почувствовать себя безнаказанным. Как там было с императорами в Риме? "Не гордись. Ты всего-навсего человек".

Так видится, что именно нескольких поражений и не хватило "Байеру", чтобы сыграть финал Лиги Европы. Слишком длинная беспроигрышная серия расслабляет.

А вот "Реал" вкалывал. Ла Лигу он закончил с наибольшим количеством забитых (87), наименьшим количеством пропущенных (26), с самой высокой точностью передач (90,1%), наибольшим количеством ударов за матч (15,7), наименьшим количеством фолов (9,8) и обороной, которая позволяла соперникам лишь 10,3 раза пробивать по своим воротам за 90 минут — меньше всех в Испании.

Real Madrid is having its best defensive record in La Liga

Men! I really miss Rudiger at Chelsea





Более того, Мадрид также чаще всех удачно обыгрывал (10,6) и зарабатывал на себе наибольше фолов — 13,8.

В обеих номинациях выделяем Винисиуса, наконец-то научившегося отвечать на оскорбления с трибун не руганью, а голами, как эти..



... или эти.

Энергетический вампир — вот кто он такой. Выпрашивает энергию у трибун, чтобы подзарядиться и переть флангом дальше. От пацана, который мазал с двух метров при Зизу, и следа не осталось.



***

Вот что такое "Реал"-2024 - это прогресс.

Вини и Джуд начинали сезон молодыми талантами, а завершают главными претендентами на ЗМ. Родриго год назад оценивали в 50 млн, а сейчас - в 100. Феде Вальверде берет 8-ку Тони Крооса - и никто не сомневается, достоин ли он ее носить.

Тем временем позади за рвущейся вперед молодежью Мадрида стоят две монументальные фигуры. Карло Анчелотти — он научил их играть так, чтобы побеждать. И Флорентино Перес, сделавший всё это возможным.

"Реал" вкладывает в молодежь больше всех в Европе.





В сезоне-2022/23 "Реал" имел самый большой доход среди клубов планеты - 831 млн евро. Англичане с их ТВ-контрактом - и те позади.

Реконструкция "Сантьяго Бернабеу" за 1,3 млрд евро завершена. Да, взяты кредиты, но проценты мизерные, а стадион расположен в центре Мадрида и нужен всем - например, Тейлор Свифт, которая за два недавних аншлага заплатила клубу 5 млн евро. Новые ВИП-зоны, больше мест, расширенный паркинг - в сумме доход от матчей на "Бернабеу" уже в следующем сезоне должен вырасти со 140 млн до 317.

И все хотят быть причастными, еще бы. Adidas платит за партнерство 120 млн евро в год, Emirates - 70.

У "Реала" также самый высокий доход среди клубов Европы.





Вот что такое "Реал"-2024 - это величайшая история успеха в современном футболе, его главный бренд и мечта суперзвезд. Как там говорил Пауль Брайтнер в 77-м: "Когда тебя зовет Мадрид - ты идешь туда даже пешком".

За годы между Бернабеу и Пересом эта элитарность где-то притупилась, потерялась, но сейчас, летом 2024-го, констатируем — она снова здесь и определяет европейский футбол.