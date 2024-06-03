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Определился второй новичок Ла Лиги. Также известны пары плей-офф за повышение в классе

Испания

В Сегунде завершился регулярный чемпионат

Определился второй новичок Ла Лиги. Также известны пары плей-офф за повышение в классе

Фото - Instagram C.D. Leganés

Новина українською

"Леганесу", чтобы вернуться в элиту, было достаточно ничьи в поединке против "Эльче". Команда одержала победу 2:0 и финишировала первой, поскольку "Вальядолид" уступил "Тенерифе" (1:2).

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"Эйбар" мог рассчитывать на поражение "Леганеса", чтобы получить прямую путевку. Со своей стороны коллектив сделал все возможное и одолел дома "Овьедо" в результативном триллере – 4:3.

8-9 и 13-14 июня состоятся полуфинальные матчи плей-офф за последнее повышение в Ла Лиге. "Эйбар" будет играть против "Овьедо", а "Эспаньол" – с хихонским "Спортингом".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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