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"Увидимся в новом сезоне". Модрич подтвердил, что останется в Реале
Ещё одного ухода ветерана не будет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала" Лука Модрич обратился к болельщикам мадридской команды во время празднования победы в Лиге чемпионов. В этой речи 38-летний хорват подтвердил своё намерение остаться в стане "сливочных": "Какая радость снова оказаться здесь. Большое спасибо за вашу поддержку на протяжении всего года. Увидимся в следующем сезоне!" — приводит слова Модрича ESPN.
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Источник:ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
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