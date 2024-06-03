"Увидимся в новом сезоне". Модрич подтвердил, что останется в Реале

Полузащитник "Реала" Лука Модрич обратился к болельщикам мадридской команды во время празднования победы в Лиге чемпионов.

В этой речи 38-летний хорват подтвердил своё намерение остаться в стане "сливочных":

"Какая радость снова оказаться здесь. Большое спасибо за вашу поддержку на протяжении всего года. Увидимся в следующем сезоне!" — приводит слова Модрича ESPN.