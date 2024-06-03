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"Увидимся в новом сезоне". Модрич подтвердил, что останется в Реале

Испания

Ещё одного ухода ветерана не будет

"Увидимся в новом сезоне". Модрич подтвердил, что останется в Реале

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Реала" Лука Модрич обратился к болельщикам мадридской команды во время празднования победы в Лиге чемпионов.

В этой речи 38-летний хорват подтвердил своё намерение остаться в стане "сливочных":

"Какая радость снова оказаться здесь. Большое спасибо за вашу поддержку на протяжении всего года. Увидимся в следующем сезоне!" — приводит слова Модрича ESPN.
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Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
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